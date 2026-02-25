Πολιτική | Ελλάδα

Καρυστιανού: «Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος»

«Δε θεωρώ ότι το να είσαι από πολιτικό τζάκι ή κομματικό σωλήνα έχεις και τα εχέγγυα για να λειτουργήσεις σωστά. Το αντίθετο», είπε.

Μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο Open για την απόφασή της να κατέβει στην πολιτική έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αναφέρθηκε στο πώς η τραγωδία στα Τέμπη άλλαξε τη ζωή της και ανέπτυξε της προθέσεις της γύρω από την δημιουργία του κόμματος το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από το καλοκαίρι.

«Δικαίωμα στο εκλέγεσθαι έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δε θεωρώ ότι το να είσαι από πολιτικό τζάκι ή κομματικό σωλήνα έχεις και τα εχέγγυα για να λειτουργήσεις σωστά. Το αντίθετο. Όταν προέρχεσαι από εκεί θα κάνεις λαμογιές. Τι λοιπόν πιο υγιές από το να βγει κάποιος στην πολιτική πραγματικά μέσα από την κοινωνία».

