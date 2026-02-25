Δυνατή πλέον η αναστροφή στη Λ. Αμαλίας για είσοδο στην Πλάκα

«Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ακούμε τους πολίτες και δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ένα διαχρονικό κυκλοφοριακό αίτημα των κατοίκων της Πλάκας, τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Πρόκειται για την κυκλοφοριακή ρύθμιση με φανάρι, που επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας κι έτσι διευκολύνεται πλέον η είσοδος προς την Πλάκα.

Μέχρι τώρα, η είσοδος σε αυτό το σημείο του κέντρου της Αθήνας από τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, προκαλούσε μεγάλη οδική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες και γι' αυτό είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες υπογραφές. Ουσιαστικά, με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση:

Διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες τους.

Μειώνεται η περιττή κυκλοφορία γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Περιορίζεται η άσκοπη επιβάρυνση του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.

«Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ακούμε τους πολίτες και δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και στη συνέχεια τόνισε: «Από σήμερα, τίθεται σε λειτουργία το φανάρι, που θα επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, που βάζει τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Πλάκας και όχι μόνο. Οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν ολόκληρο τον γύρο της πλατείας Συντάγματος. Έτσι, θα δοθεί μία σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα για το κέντρο της πόλης».

Κλείνοντας προσέθεσε: «Η Αθήνα χρειάζεται παρεμβάσεις ουσίας, μικρές και μεγάλες, που κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη».