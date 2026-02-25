Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Γαλλία: Η κυβέρνηση Λεκορνί επιβίωσε από δύο προτάσεις μομφής

Γαλλία: Η κυβέρνηση Λεκορνί επιβίωσε από δύο προτάσεις μομφής
Σεμπαστιάν Λεκορνί - Πηγή Φωτογραφίας: @associatedpress
Η πρόταση που κατατέθηκε από το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» (RN) υποστηρίχθηκε από 140 μέλη του Κοινοβουλίου, ενώ απαιτούνταν 289 για να εγκριθεί.

Η γαλλική κυβέρνηση επιβίωσε της πρώτης από τις δύο προτάσεις μομφής που κατατέθηκαν στο κοινοβούλιο την Τετάρτη, έπειτα από την απόφασή της να υιοθετήσει διάταγμα για τη δημιουργία νέου νόμου για την ενέργεια χωρίς να δώσει τον τελευταίο λόγο στην Εθνοσυνέλευση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η πρόταση που κατατέθηκε από το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» (RN) υποστηρίχθηκε από 140 μέλη του Κοινοβουλίου, ενώ απαιτούνταν 289 για να εγκριθεί.

Η δεύτερη πρόταση που κατέθεσε το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), συγκέντρωσε μόλις 108 ψήφους.

Σημειώνεται, ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί που δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχει ήδη επιβιώσει από δύο προτάσεις μομφής φέτος, καθώς προώθησε καθυστερημένα τον προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση.

