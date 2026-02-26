Συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στη Γενεύη: Τα μηνύματα Ρούμπιο και Τεχεράνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι έχει σκοπό να αποκτήσει όπλα ικανά να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ.

Μεταξύ των στόχων του Ιράν είναι να αποκτήσει διηπειρωτικούς πυραύλους και ήδη κατέχει συμβατικά όπλα που έχουν σχεδιαστεί για πλήγματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ώρες πριν από το νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη.

«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο μπορεί να μην βρίσκεται τώρα σε διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου αλλά αυτός είναι ο στόχος του και συνεπώς συνιστά απειλή διαρκείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Χαρακτήρισε «μεγάλο πρόβλημα», την «επίμονη άρνηση» του Ιράν να διαπραγματευτεί για το πυραυλικό του πρόγραμμα, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα να είναι παραγωγικές οι συνομιλίες στη Γενεύη.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) επιθυμεί διπλωματικές λύσεις. Τις προτιμά (...) Δεν θα χαρακτηρίσω λοιπόν την ημέρα ως τίποτε άλλο παρά ημέρα συνομιλιών οι οποίες, το ελπίζω, θα είναι παραγωγικές, αλλά σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε, πρέπει να συζητήσουμε κι άλλα πράγματα πέρα από το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας» του Ιράν, υποστήριξε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, αρχιπέλαγος της Καραϊβικής.

Προχθές Τρίτη, σε ομιλία του εφ’ όλης της ύλης στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει σκοπό να αποκτήσει όπλα ικανά να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ.

Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» στη Μέση Ανατολή και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έστειλε το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Κόλπου τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Το Ιράν απέρριψε χθες αυτά που χαρακτήρισε «χοντροκομμένα ψέματα» της Ουάσιγκτον για τους εξοπλισμούς του. Σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου που είχε δημοσιοποιηθεί πέρυσι, τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν δραστικό βεληνεκές ως και 3.000 χιλιομέτρων, με άλλα λόγια δεν θα πλησίαζαν καν το αμερικανικό έδαφος.

Η αμερικανική εμμονή να γίνουν συζητήσεις για το ιρανικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, κάτι που απορρίπτει η άλλη πλευρά, επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς ο Ντ. Τραμπ απειλεί να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. ρανοί διαπραγματευτές έφθασαν χθες βράδυ στη Γενεύη, εκφράζοντας αισιοδοξία, την παραμονή των νέων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον -- θα την εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

«Μετά την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματός τους, τους ζητήσαμε να μην αποπειραθούν να το ξαναρχίσουν, αλλά ιδού που το κάνουν σήμερα. Τους βλέπουμε μόνιμα να προσπαθούν να ανοικοδομήσουν κάποια στοιχεία. Δεν προχωρούν σε εμπλουτισμό (σ.σ. ουρανίου) προς το παρόν, αλλά προσπαθούν να φθάσουν στο στάδιο όπου θα μπορούν να το κάνουν τελικά», υποστήριξε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο.

Ο κ. Τραμπ έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ιουνίου του 2025 «εξάλειψαν» το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, κάτι που αμφισβητείται.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ