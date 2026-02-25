Κέρδη 1% για τον χρυσό με φόντο δασμούς και γεωπολιτικά

Μέχρι στιγμής το 2026, ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο περίπου 20%, ενώ έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου.

Κέρδη κατέγραψε την Τετάρτη ο χρυσός καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς ασφαλή καταφύγια λόγω των ανησυχιών ότι οι νέοι δασμοί του Τραμπ μπορεί να πυροδοτήσουν περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού, αλλά και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 1,1% στα 5.202,28 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού για παράδοση Απριλίου διαμορφώθηκαν στα 5.226,2 δολάρια με άνοδο περίπου 1%.

«Υπάρχει επίδραση στον πληθωρισμό από τους δασμούς και τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, και νομίζω ότι υπάρχει επίσης κάποια αντιστάθμιση από τους επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να στρέφονται προς το χρυσό», δήλωσε ο Bart Melek, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Μέχρι στιγμής το 2026, ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο περίπου 20%, ενώ έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι πρόσθεσε 3,9% στα 90,73 δολάρια ανά ουγγιά, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Το ασήμι κατέγραψε επίσης ιστορικό υψηλό στις 29 Ιανουαρίου αγγίζοντας τα 121,64 δολάρια.



Η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 7,1% στα 2.320,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο πρόσθεσε 2,6% στα 1.814,41 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος καθολικός δασμός 10% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ, ωστόσο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ανεβάσει το ποσοστό στο 15% όπως είχε αρχικά προαναγγείλει.

Κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ δήλωσε ότι «σχεδόν όλες οι χώρες και οι εταιρείες επιθυμούν να διατηρήσουν τις υφιστάμενες συμφωνίες τους με την Ουάσιγκτον σχετικά με τους δασμούς και τις επενδύσεις».

Επιπλέον, παρουσίασε τα επιχειρήματά του σχετικά με μία πιθανή επίθεση στο Ιράν, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει στον μεγαλύτερο χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Σημειώνεται ότι Ιράν και ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιήσουν τρίτο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά την Πέμπτη στη Γενεύη.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image