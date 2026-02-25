Δεύτερη ημέρα κερδών στη Wall Street με τεχνολογική ώθηση

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia, σημείωσε άνοδο 1,57% πριν την ανακοίνωση των μεγεθών της.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τετάρτης οι δείκτες στη Wall Street με ώθηση από την άνοδο της Nvidia και της Oracle, καθώς οι επενδυτές αξιοποιούν το αισιόδοξο κλίμα που έχει διαμορφωθεί.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,63% στις 49.482 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ισχυροποιήθηκε κατά 0,82% στις 6.946 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,26% στις 23.152 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia, σημείωσε άνοδο 1,57% πριν την ανακοίνωση των μεγεθών της που έρχονται σε μία περίοδο όπου οι επενδυτές αρχίζουν να αναθεωρούν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί όσον αυξημένες δαπάνες κεφαλαίου για την τεχνητή νοημοσύνη από τους μεγάλους παρόχους υποδομών cloud (hyperscalers).

«Το αν αυτή η εμπιστοσύνη της αγοράς θα διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί εν μέρει από τα κέρδη της Nvidia. Καθώς οι μεγάλες εταιρείες έχουν ανακοινώσει αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες τις τελευταίες εβδομάδες, αναμένουν από τον κατασκευαστή τσιπ να ανακοινώσει έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις, παράλληλα με ισχυρή αύξηση των πωλήσεων», έγραψε σε σημείωμά της η Ulrike Hoffmann-Burchardi, επικεφαλής επενδύσεων για τις παγκόσμιες μετοχές.

Η Oracle, που επίσης δραστηριοποιείται τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, κέρδισε 1,19%, οδηγώντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των μετοχών λογισμικού, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από την Oppenheimer, η οποία θεωρεί ότι η μετοχή παρουσιάζει «ευνοϊκό» προφίλ κινδύνου-απόδοσης μετά την πρόσφατη πτώση της.