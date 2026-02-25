Ειδήσεις | Διεθνή

Επικοινωνία Τραμπ- Ζελένσκι πριν τις νέες διαπραγματεύσεις για Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επικοινωνία Τραμπ- Ζελένσκι πριν τις νέες διαπραγματεύσεις για Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Από την πλευρά του, ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, έγραψε ότι οι Ζελένσκι και Τραμπ ολοκλήρωσαν την τηλεφωνική συνομιλία τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ζελένσκι και Τραμπ ολοκλήρωσαν την τηλεφωνική συνομιλία τους.

Η επικοινωνία αυτή μεταξύ των δύο προέδρων προηγείται της διεξαγωγής αύριο στη Γενεύη συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού διαπραγματευτή Ρούστεμ Ουμέροφ και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που προορίζονται να προετοιμάσουν νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, για τον Μάρτιο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Ιανουαρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Vodafone: Προχωρά σε αυξήσεις σε Vodafone TV και σε συγκεκριμένα πάγια

Πώς χωρίστηκε η πίτα του streaming το 2025 - Το νέο τοπίο στην αγορά της συνδρομητικής

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider