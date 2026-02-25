Μητσοτάκης στο 2ο προσυνέδριο ΝΔ: Αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική

«Είπαμε θα φτιάξουμε φράχτη. Δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; Θα τον φτιάξουμε με δικά μας λεφτά. Και τον φτιάξαμε».

«Το 2020, που η Ελλάδα δέχτηκε μία υβριδική επίθεση στον Έβρο, καταφέραμε και ασφαλίσαμε τότε τη χώρα και αποτρέψαμε μία εξέλιξη η οποία, πιστεύω, ότι θα είχε δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και συνολικά για την Ευρώπη, τότε, ουσιαστικά, έγινε το πρώτο βήμα για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση που είχε με πολίτες, στο πλαίσιο του 2ου Προσυνεδρίου της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα «Ασφαλής Ελλάδα».

«Τίποτε από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη δική σας βοήθεια. Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή», είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους κατοίκους του Έβρου. Αναφερόμενος στις ενέργειες πού έγιναν για την ασφάλιση των συνόρων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Είπαμε θα φτιάξουμε φράχτη. Δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; Θα τον φτιάξουμε με δικά μας λεφτά. Και τον φτιάξαμε».

Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε ότι ο φράχτης θα συνεχιστεί για να καλύψει όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, ενώ θα προστεθούν άτομα για τη φύλαξη των συνόρων, θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός και θα διατεθούν επιπλέον τεχνικά μέσα. Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η παρουσία της ευρωπαϊκής ηγεσίας στα σύνορα αποτέλεσε σημείο καμπής: «Εμείς μιλούσαμε για προστασία συνόρων ως πολιτική μειοψηφία», είπε, τονίζοντας ότι τότε η Ευρώπη αναγνώρισε την ανάγκη θωράκισης των εξωτερικών συνόρων της.

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν δίστασε να μιλήσει για την κυβερνητική στρατηγική στο μεταναστευτικό: «Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη μικρή Μαρία, με την κ. Άρτεμη που ασχολήθηκαν στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκε κανείς», υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει την «αυστηρή αλλά δίκαιη» πολιτική της κυβέρνησης.

Χρυσοχοΐδης: «Ο Έβρος είναι απόρθητος»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στάθηκε στη σημασία της φύλαξης των συνόρων και στην επιχειρησιακή ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας. Αναφερόμενος στα γεγονότα του 2020, είπε: «Πριν από έξι χρόνια περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα σύνορά μας και τότε πήραμε την πολιτική απόφαση να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας. Δεν πέρασε ούτε ένας, χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεταναστευτικές ροές έχουν πλέον σχεδόν μηδενιστεί, ενώ ο φράχτης φτάνει τα 75 χιλιόμετρα και θα επεκταθεί κατά 5 ακόμη. Για την εγκληματικότητα, ο υπουργός ανέφερε ότι το λεγόμενο «ελληνικό FBI» έχει πραγματοποιήσει 2.000 συλλήψεις, εξαρθρώνοντας μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις. Επιπλέον, τόνισε: «120 συλλήψεις έχουμε καθημερινά για κακοποιητές μέσα στις οικογένειές τους», με 13.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία μόνο το 2024.

Πλεύρης: «Μείωση 60% στις ροές από Αν. Αιγαίο και Έβρο»

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στοιχεία για την εξέλιξη των αιτήσεων ασύλου και των μεταναστευτικών ροών. Όπως είπε: «Το 2019 παραλάβαμε περισσότερες από 300.000 υποθέσεις εξέτασης ασύλου, ήταν οι εποχές του “λιάζονται” και του “εξαφανίζονται». Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ροές από το Ανατολικό Αιγαίο και τον Έβρο μειώθηκαν από 48.000 το 2024 σε 21.000, δηλαδή κατά 60%.

Σήμερα εκκρεμούν 26.000 αιτήσεις ασύλου, ενώ –όπως ανέφερε– χώρες όπως η Γερμανία και η Δανία έχουν πλέον υιοθετήσει πιο αυστηρές θέσεις, κοντά στις ελληνικές. Για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, το χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να το εφαρμόσει με αυστηρότητα για όσους δεν δικαιούνται άσυλο και προστασία για όσους το δικαιούνται.