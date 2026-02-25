Ήπιες μεταβολές στο πετρέλαιο εν μέσω αύξησης των αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκε 8 σεντς στα 70,85 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε 21 σεντς στα 65,42 δολάρια ανά βαρέλι.

Μικρές μεταβολές σημείωσε η τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη καθώς η μεγαλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ υπερίσχυσε των ανησυχιών για ενδεχόμενη διαταραχή της προσφοράς λόγω πιθανής στρατιωτικής σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν.

Τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 16 εκατ. βαρέλια την τελευταία εβδομάδα, καθώς μειώθηκε η χρήση των διυλιστηρίων και αυξήθηκαν οι εισαγωγές, σύμφωνα με την Ενεργειακή Υπηρεσία Πληροφοριών (EIA). Σημειώνεται ότι οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 1,5 εκατ. βαρέλια.

Ωστόσο, ο αριθμός προσαρμογής της EIA, ο οποίος συνοψίζει τις μη καταγεγραμμένες μεταβολές στα αποθέματα αργού πετρελαίου, έφτασε σε ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας τα 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Οι τιμές του Brent έφτασαν την Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου, ενώ το WTI έφτασε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο από τις 4 Αυγούστου, καθώς οι ΗΠΑ τοποθέτησαν στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για να πιέσουν το Ιράν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να διαταράξει τις προμήθειες από το Ιράν, τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό αργού πετρελαίου στον OPEC καθώς και από άλλες χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Στηρίζοντας τις τιμές του πετρελαίου, ο Τραμπ παρουσίασε εν συντομία το επιχείρημά του υπέρ μιας πιθανής επίθεσης στο Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη, δηλώνοντας ότι «δεν θα επιτρέψει» σε μια χώρα που χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ αναμένεται να συναντηθούν με ιρανική αντιπροσωπεία για τρίτο γύρο συνομιλιών την Πέμπτη στη Γενεύη. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακί δήλωσε την Τρίτη ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «εφικτή, αλλά μόνο αν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».

Η OPEC+ πιθανότατα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, προκειμένου να τερματίσει την τρίμηνη παύση στην αύξηση της παραγωγής, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οκτώ παραγωγοί του OPEC+ - Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν - θα συναντηθούν την 1η Μαρτίου.

Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία, ενεργοποίησε σχέδιο για βραχυπρόθεσμη αύξηση παραγωγής και εξαγωγών πετρελαίου σε περίπτωση που ένα αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν διαταράξει τις ροές, σύμφωνα με δύο πηγές.