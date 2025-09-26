Οικονομία | Ελλάδα

Πιο ακριβά τα απολύτως απαραίτητα - Σε τρόφιμα και στέγαση το 35,1% των μηνιαίων εξόδων

Κώστας Κετσιετζής
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πιο ακριβά τα απολύτως απαραίτητα - Σε τρόφιμα και στέγαση το 35,1% των μηνιαίων εξόδων
Πάνω από ένα στα τρία ευρώ που ξοδεύει ένα νοικοκυριό κάθε μήνα, δηλαδή το 35,1% του συνολικού προϋπολογισμού του πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση.

Πάνω από ένα στα τρία ευρώ που ξοδεύει ένα νοικοκυριό κάθε μήνα, δηλαδή το 35,1% του συνολικού προϋπολογισμού του, πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Μάλιστα, για τα νοικοκυριά που νοικιάζουν το σπίτι τους το ποσοστό των εξόδων για διατροφή και στέγαση αυξάνεται στο 38,4%. Στα ευάλωτα νοικοκυριά, η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη και φτάνει το 60% του μηνιαίου προϋπολογισμού.

Τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών για το 2024 που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αποτυπώνουν τις επιπτώσεις των συνεχόμενων ανατιμήσεων αλλά και τη διεύρυνση των ανισοτήτων που φέρνει η συνεχιζόμενη ακρίβεια. Το 20% των πλουσιότερων ξοδεύει κάθε μήνα 5,68 φορές τα χρήματα που ξοδεύει το 20% των φτωχότερων νοικοκυριών της χώρας, όταν η ίδια αναλογία το 2018 ήταν 5,1 φορές και το 2019 5,4 φορές.

Πού πάνε τα λεφτά

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2024, ανήλθε σε 20.694,48 ευρώ (1.724,54 ευρώ το μήνα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023 (1.663,82 ευρώ). Σε σταθερές τιμές, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε σε ποσοστό 1,0% ή 213,55 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2024 που ήταν 2,6%. Η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε άτομο, το 2024, ανήλθε στα 8.740,20 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,7% (310,68 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2023 (8.429,52 ευρώ).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών αυτών (20,7%) ή 356,68 ευρώ κατευθύνθηκαν στην αγορά ειδών διατροφής. Οι δαπάνες για είδη διατροφής αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με το 2023 όμως ταυτόχρονα μειώθηκε και η κατανάλωση στις περισσότερες κατηγορίες: Από -0,6% στα τυριά και -0,8% στα λαχανικά, έως -5,6% στα αυγά και -13,9% στο ελαιόλαδο η τιμή του οποίου εκτινάχθηκε κατά την διάρκεια της περσινής χρονιάς. Δηλαδή, πληρώσαμε ακριβότερα και καταναλώσαμε λιγότερα.

Σημαντικό μερίδιο των μηνιαίων εξόδων, ποσοστό 13,3% ή 229,75 ευρώ κάθε μήνα, πάνε στις μεταφορές και ακολουθούν τα εστιατόρια-καφενεία-ξενοδοχεία με 203,87 ή 11,8% του συνόλου κάθε μήνα. Στην Υγεία πάει το 7,8% και στα είδη ένδυσης και υπόδησης το 5%.

Διευρύνονται οι ανισότητες

Η ακρίβεια χτυπά παραπάνω τα φτωχά νοικοκυριά, τα οποία δυσκολεύονται να μειώσουν τις δαπάνες τους, γιατί κατευθύνονται σε βασικά είδη. Η ισοδύναμη δαπάνη για το χαμηλότερο 20% διαμορφώθηκε το 2024 στα 411,6 ευρώ αυξημένη κατά 4,8% από το 2023, ενώ για το πλουσιότερο 20% ήταν 2.337,23 ευρώ (5,68 φορές πάνω) από 2.216,44 ευρώ που ήταν το 2023. Η αναλογία μειώνεται στο 4,38 όταν λαμβάνεται υπόψη τελική καταναλωτική δαπάνη (ιδιοπαραγωγή, παροχή σε είδος, αγαθά που δεν προέρχονται από αγορές).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αναβαθμίζεται το Gov.gr Wallet - Οι νέες υπηρεσίες για τον πολίτη

Αισιόδοξος ο Κυριάκος στην WSJ - Είδε και Τζολάνι - Ρύζι, πατάτες, αλεύρι... και; - Παρασκήνιο για το πασοκικό πρόγραμμα

Εγκλωβισμένοι στην οικογενειακή εστία μέχρι τα 30 οι Έλληνες - Γιατί δεν γίνονται γονείς

tags:
Ακρίβεια
Πληθωρισμός
Τρόφιμα
Στέγαση
Τιμές

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider