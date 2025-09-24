Υπερκάλυψη 2,02 φορές για τα έντοκα εξαμήνου - Στο 1,79% η απόδοση

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Στο 1,79% «τσίμπησε» η απόδοση για τα έντοκα γραμμάτια εξαμήνου 500 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, ενώ υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,009 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,02 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025. Μάλιστα, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.