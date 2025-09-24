Υπερκάλυψη 2,02 φορές για τα έντοκα εξαμήνου - Στο 1,79% η απόδοση

Στο 1,79% «τσίμπησε» η απόδοση για τα έντοκα γραμμάτια εξαμήνου 500 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,009 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,02 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025. Μάλιστα, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.