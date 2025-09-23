Δήμας: Τι έρχεται για Εγνατία Οδό, κόμβο Σκαραμαγκά, νέα έργα στην Αττική

Τι ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σε συνάντηση με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Τέλος 2025 αναλαμβάνει την Εγνατία Οδό η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πώς προχωρούν άλλες μεγάλες οδικές συμβάσεις και Μετρό. Οι προκλήσεις, οι προτεραιότητες, τα νέα έργα.

Την εκτίμησή του ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού, ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά θα γίνει τον Οκτώβριο αλλά και ότι η ανάληψη της παραχώρησης της Εγνατία Οδού από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος και μάλλον προς το τέλος του 2025, ανέφερε χτες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Δήμας, σε συνάντηση με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Στην οποία έκανε έναν μίνι απολογισμό για τα όσα σημαντικά έγιναν τους τελευταίους 6 μήνες στις υποδομές αλλά και για τα έργα και τις συμβάσεις που έρχονται ή ολοκληρώνονται προσεχώς, παρουσία του υφυπουργού Υποδομών, Ν. Ταχιάου, αλλά και του Γ.Γ. Υποδομών. Δ. Αναγνώπουλος. Επίσης, υπό εξέταση είναι και οι Πρότυπες Προτάσεις, όπως ο οδικός άξονας Ελευσίνα – Οινόη (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) που θα δώσει «ανάσες» στον Κηφισό.

Ολοκληρώνεται η Εγνατία Οδός, δημοπρατείται ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά

Αναφορικά με την Εγνατία οδό, για άλλη μια φορά από το υπουργείο σημείωσαν ότι η ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να ξεκινήσει παραχώρησης υπό τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Νέα Εγνατία οδός) αναμένεται εντός του 2025. Οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη, έχει γίνει καταγραφή και σε παράλληλη φάση προχωρά και η διαδικασία πιστοποίησης των σηράγγων (κατηγορία Ε), που είναι και απαιτητική. Πάντως, δεν έγινε αναφορά σε σχέση με το τι θα συμβεί με τα πλευρικά διόδια, ενώ για το κατά πόσο το κόστος για τις σήραγγες θα «αφαιρεθεί» από το τίμημα των 1,35 δις ευρώ για τη σύμβαση, με τον κ. Δήμα να δηλώνει ότι «να τελειώσει πρώτα η παραχώρηση και θα το δούμε».

Όπως ανέφερε ο κ. Δήμας, άμεσα, μάλλον μέσα στον επόμενο μήνα, αναμένεται η προκήρυξη για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ύψους 70 εκατ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα «βγάλει» βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό, έργο που θα συμβάλλει στην εξομάλυνση του κυκλοφοριακού. Εκτιμάται ότι ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου θα είναι τα 2,5 με 3 έτη. Με την λειτουργία του έργου στο υπουργείο εκτιμούσαν ότι θα αποσυμφορηθεί ο κόμβος Λεωφόρου Αθηνών και Λεωφόρου Σχιστού. Με την κατασκευή του εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινή σύνδεση από την Αθήνα προς την περιοχή Σκαραμαγκά – Ασπροπύργου, την Ολυμπία Οδό, προς Σχιστό και το λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια, η ολοκλήρωση των μελετών θα φέρει και επικαιροποίηση στο τεχνικό αντικείμενο και το κόστος του έργου.

Οι Πρότυπες Προτάσεις

Σχετικά με άλλα οδικά έργα που έχουν προτείνει προς υλοποίηση οι κατασκευαστές μέσω του μοντέλου Πρότυπων Προτάσεων, η ηγεσία του υπουργείου δεν έδωσε κάποια στοιχεία, ζητώντας περισσότερο χρόνο ώστε να είναι έτοιμη, δηλώνοντας όμως, το ενδιαφέρον της για αυτά τα projects που θα μπορούσαν να δώσουν «ανάσες» στην Αττική, όπως π.χ. ο οδικός άξονας Ελευσίνα – Οινόη. Θυμίζουμε ότι οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ έχουν προτείνει και νέους δρόμους ως συνέχεια της Αττικής Οδού, προς τα νότια προάστια και το Ελληνικό, αλλά και προς Μεσόγειο, Λαύριο – Ραφήνα. Ωστόσο, αναμένονται οι θεσμικές αλλαγές στο μοντέλο που έχει προαναγγείλει το υπουργείο και προφανώς οι αποφάσεις επί των φακέλων. «Το έργο Ελευσίνα – Οινόη και τις άλλες πρότυπες τις εξετάζουμε πολύ σοβαρά, θέλουμε λίγο χρόνο για να επανέλθουμε, ο Κηφισός μας απασχολεί, όπως και όλες οι παρεμβάσεις», είπε ο κ. Δήμας.

Ο «απολογισμός» και τα μεγάλα έργα που έρχονται

Ο οποίος, έκανε και έναν απολογισμό των τελευταίων 6 μηνών από τον ανασχηματισμό, των προτεραιοτήτων που είχε η νέα ηγεσία του υπ. Υποδομών, των προκλήσεων, των έργων που συμβασιοποιήθηκαν ή έρχονται. Όπως σημείωσε ο κ. Δήμας, ήταν πρόκληση η συμβασιοποίηση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία (λόγω Daniel) και τα έργα προχωρούν (από ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ). «Εμείς κάνουμε διαρκώς αυτοψίες, γίνονται προσπάθειες να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, θυμίζουμε υπάρχουν και τα όρια του Ταμείου Ανάκαμψης», είπε ο υπουργός. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές, με στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των έργων.

Δεύτερη προτεραιότητα ήταν η συμβασιοποίηση του ΒΟΑΚ (παραχώρηση, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). «Μπορέσαμε στις 9 Μαΐου να γίνει πραγματικότητα το έργο παραχώρησης και ήδη όποιος περάσει μπορεί να δει τα εργοτάξια στις άλλες δύο συμβάσεις (Χερσόνησος-Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος) αλλά και τα έργα οδικής ασφάλειας. Στα αντίστοιχα έργα στην Πατρών-Πύργου καταφέραμε και μηδενίσαμε σχεδόν τα δυστυχήματα», σημείωσε ο ίδιος.

Για να προσθέσει: «η ολοκλήρωση του Πάτρα-Πύργος (ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ) και το να δώσουμε 65 χλμ. στο τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία δεν ήταν εύκολη άσκηση. Είμαι χαρούμενος για την ομαδική δουλειά που έγινε και έτσι καταφέραμε να δώσουμε στην κυκλοφορία τον δρόμο. Τα υπόλοιπα 10 χλμ. από τα Καμίνια μέχρι την Πάτρα θα δοθούν στο τέλος Νοεμβρίου. Έχουν ληφθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να δώσουμε τον δρόμο».

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι προχωρά η επέκταση προς Καλαμαριά (ανάδοχος AKTOR) και ο χρόνος που έχει δώσει το υπουργείο είναι για το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026. «Είναι πολύ σημαντικό και με τη λειτουργία του καταφέραμε να μειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα σύμφωνα με στοιχεία κατά 15% στο κέντρο της Θεσσαλονίκης», σημειώθηκε.

Σε σχέση με την εξέλιξη του έργου του οδικού ΣΔΙΤ flyover (ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ), η πρόοδος βρίσκεται στο 30% είναι ένα εντυπωσιακό έργο. Όπως σημείωσε, «έχει έρθει το μπλε καλούπι και είναι σε συναρμολόγηση, που θα επιταχύνει την διαδικασία κατασκευής του έργου».

Επίσης το βόρειο τμήμα του Ε65 (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) χρονικά υπολογίζεται να είναι και αυτό έτοιμο στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. «Είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας που τον περιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ήπειρο», ανέφερε ο κ. Δήμας, προσθέτοντας ότι κατασκευαστικά η πρόοδος ξεπερνά το 80%.

Για τα υδραυλικά έργα υπενθύμισε ο υπουργός ότι «υπογράψαμε τα έργα στα Μπραμιανά στην Κρήτη, την συμμπληρωματική σύμβαση στο φράγμα του Ασωπού στην Κορινθία, ξεκίνησαν τα έργα στο Φάρμα Τσικνιά στη Λέσβο, ενώ προχωράμε το έργο για το φράγμα Πλακιώτισσας στο Ηράκλειο», με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης».

Ο κ. Δήμας έκανε εκτενή αναφορά στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου για την αναβάθμιση σχολικών μονάδων που έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Υπάρχει μια λίστα σχολείων που χρηματοδοτήθηκε από τις ελληνικές τράπεζες για 431 μονάδες, ήδη ολοκληρώθηκαν 430 και η άλλη θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2025. «Θα υπάρξουν άλλα 300 εκατ. ευρώ για επιπλέον 300 σχολικές μονάδες και ετησίως άλλα 50 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τη συνδρομή του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έκανε δωρεά για τα σχολεία που έπαθαν ζημιές από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias. Προχωρά επίσης το ΣΔΙΤ για τα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτά θα λειτουργήσουν σε περίπου ένα έτος από σήμερα.

Κατά τον υπουργό, σημαντική προτεραιότητα είναι η αεροναυτιλία. «Απευθύνθηκα στην Κομισιόν και στο πρώτο δίμηνο καταλήξαμε σε πολυσέλιδο σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας», σημείωσε.

Η Αττική Οδός και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Βέβαια, όπως και χτες αναφέραμε, ο κ. Δήμας και οι συνεργάτες του προανήγγειλαν τις παρεμβάσεις στην Αττική Οδό ώστε να αποσυμφορηθεί ο κόμβος Μεταμόρφωσης, όπως από καιρό έχει αναδείξει το insider.gr. Παρεμβάσεις που θα γίνουν από τον παραχωρησιούχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δίχως αλλαγές στην τιμή των διοδίων.

Για να θυμίσουμε τις επικείμενες αλλαγές στην Αττική Οδό, ως γνωστόν, οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό προς την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, ερχόμενοι από 2 κλάδους, από Ελευσίνα και Αεροδρόμιο, αναγκάζονται να ενωθούν σε μία λωρίδα, που φέρνει μποτιλιάρισμα και ουρές χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα διαμορφωθούν δύο ξεχωριστές έξοδοι, με απόσταση περίπου 150 μέτρων μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις δεν θα περνούν από το ίδιο σημείο. Το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, με το υπουργείο να έχει ζητήσει εκπόνηση μελετών από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (οι παρεμβάσεις γίνονται στο όριο της παραχώρησης, άρα εντός σύμβασης), αναμένοντας άμεσα απαντήσεις, που θα καθορίσουν και το κόστος. Το έργο θα ανατεθεί στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με συμπληρωματική σύμβαση, δεν χρειάζονται απαλλοτριώσεις και το κόστος θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Εφόσον το σχέδιο αποδώσει, θα αυξηθεί η χωριτικότητα και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο θα βελτιωθεί κατά περίπου 50%. Για την ώρα, δεν εξετάζεται η αύξηση λωρίδων σε άλλα σημεία του οδικού άξονα.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η παρέμβαση αφορά την είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση προς Λαμία) και προβλέπει:

Την αποφυγή συνένωσης των δύο κλάδων εισόδου (Αεροδρόμιο – Λαμία και Ελευσίνα – Λαμία) με ανεξάρτητη είσοδο στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφεύγεται ο «στραγγαλισμός» των δύο κλάδων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τον υπερδιπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 50% μείωση των καθυστερήσεων στις ώρες αιχμής.

Η προτεινόμενη λύση χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από διατήρηση των υφιστάμενων ορίων απαλλοτρίωσης, μικρή, σχετικά, όχληση κατά τη διάρκεια της κατασκευής, χαμηλό κατασκευαστικό κόστος (θα βγει από τις μελέτες), έως και διπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας των κλάδων.

«Η παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, δηλαδή στη διασταύρωση του αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού θα βελτιώσει την κυκλοφοριακή ροή εισόδου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης, των δύο ανεξάρτητων κλάδων, από Αεροδρόμιο προς Λαμία και από Ελευσίνα προς Λαμία. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανεξαρτητοποίηση των δύο λωρίδων, έτσι ώστε ο οδηγός που έρχεται από το Αεροδρόμιο να ακολουθεί ξεχωριστή είσοδο στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τον οδηγό που έρχεται από την Ελευσίνα με κατεύθυνση προς Λαμία», είπε ο Γ.Γ. Υποδομών.

Το Μετρό Αθήνας

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μικρές παρεμβάσεις όπως αυτή που ανακοινώθηκε σήμερα, είναι βέβαιο πως θα βελτιώσουν την κατάσταση σημειακά, στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Από εκεί και πέρα, οι όποιες παρεμβάσεις επέλθουν περαιτέρω αποτελούν αντικείμενο μίας μελέτης που απαιτεί χρόνο για να ωριμάσει. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Αττική υλοποιείται αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο έργο, η Γραμμή 4 του Μετρό, η ολοκλήρωση της οποίας θα φέρει πολύ μεγάλη ανακούφιση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του πολεοδομικού συγκροτήματος», είπε από την πλευρά του, μεταξύ άλλων, ο κ. Ταχιάος.

Που έσπευσε να θυμίσει το λάθος μοντέλο με το «σπάσιμο» του έργου της Γραμμής 4, αναδόχου ΑΒΑΞ, σε πρόδρομες (ΕΡΕΤΒΟ) και βασικές εργασίες, τα προβλήματα με τις προσφυγές, τις αντιδράσεις (π.χ. Εξάρχεια), τις αλλαγές χωροθετήσεων (Ριζάρη) κ.α.. Επαναλαμβάνοντας ότι δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να υπολογιστεί ο πρόσθετος χρόνος που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση του έργου, μετά το τέλος του 2029.