BofA: Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο οι εισροές στις αμερικανικές μετοχές

Την εβδομάδα που έληξε στις 17 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της απόφασης της Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, οι επενδυτές έριξαν 57,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές μετοχές - το μεγαλύτερο ποσό από τον Δεκέμβριο του 2024, αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America, με επικεφαλής τον Μάικλ Χάρτνετ δήλωσαν στους πελάτες σε σημείωμα την Παρασκευή.

Φέτος, αυτές οι εισροές ανήλθαν συνολικά σε 294 δισ. δολ., καθιστώντας την τρίτη υψηλότερη χρονιά εισροής που έχει καταγραφεί. Οι στρατηγικοί αναλυτές δήλωσαν ότι μόλις 14,3 δισ. δολάρια τοποθετήθηκαν σε ομόλογα, η μικρότερη εισροή σε τρεις μήνες, όπως μεταδίδει το Marketwatch.

Ο Χάρτνετ και η ομάδα του δήλωσαν ότι η οικονομική πολιτική «υψηλών απαιτήσεων» που εφάρμοσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ - με μειώσεις σε δασμούς, φόρους και τώρα σε επιτόκια - είναι μια έμμεση εγγύηση ότι οικονομία και χρηματιστήριο «είναι πολύ μεγάλα για να καταρρεύσουν».

Σημείωσαν ότι η μαζική αύξηση των επιτοκίων αναχρηματοδότησης στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα - η μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2020 σύμφωνα με την BofA- είναι ένα σημάδι ότι η Fed μειώνει τα επιτόκια σε μια οικονομική επιτάχυνση.

Ο Xάρτνετ και η ομάδα του επέστησαν την προσοχή στους επενδυτές, σημειώνοντας ότι «ο πληθωρισμός των τιμών των περιουσιακών στοιχείων προκαλεί πληθωρισμό τιμών καταναλωτή», που σημαίνει ότι οι αυξανόμενες τιμές assets, όπως οι μετοχές, θα μπορούσαν τελικά να προκαλέσουν αύξηση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Κοινοποίησαν ένα διάγραμμα που δείχνει ότι ο πλούτος των αμερικανικών μετοχών έχει αυξηθεί κατά 6 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Σε ένα άλλο διάγραμμα, έδειξαν αποδοκιμασία για τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χειρίζεται τον πληθωρισμό, ο οποίος πλησιάζει σε υψηλά επίπεδα φέτος. Ένα «δεύτερο κύμα πληθωρισμού είναι πολιτικά πολύ επικίνδυνο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026», δήλωσαν ο Χάρτνετ και οι συνάδελφοί του.

Οι στρατηγικοί αναλυτές δήλωσαν ότι αναμένουν ότι «η κυβερνητική παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών σε τομείς που «μαστιγώνουν τον πληθωρισμό»» θα συνεχιστεί, προειδοποιώντας ότι εάν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος αρχίσουν να αυξάνονται, οι μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας θα είναι ο «επόμενος πιο ευάλωτος τομέας».