Ντάλιο: Το νομισματικό καθεστώς κινδυνεύει από αλόγιστες δαπάνες και συσσώρευση χρέους στις ΗΠΑ

Ρέι Ντάλιο / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Άλλοι παράγοντες μαζί, θα καθορίσουν εάν βλέπουμε το τέλος της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ» υπογράμμισε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates.

Τον κώδωνα του κινδύνου πως οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να μειώσουν τις αλόγιστες δαπάνες που συσσωρεύουν χρέος και θέτουν σε κίνδυνο το νομισματικό καθεστώς, έκρουσε ο Ρέι Ντάλιο. «Βλέπετε την απειλή για το νομισματικό καθεστώς», προειδοποίησε ο Ντάλιο σε μια συζήτηση κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Φόρουμ FutureChina στη Σιγκαπούρη την Παρασκευή σύμφωνα με το Bloomberg. «Άλλοι παράγοντες μαζί, θα καθορίσουν εάν βλέπουμε το τέλος της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ» πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες τους για διάφορους λόγους», υπογράμμισε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, εξηγώντας πως φέτος θα δαπανηθούν 7 τρισ. δολάρια ενώ οι εισπράξεις θα είναι μόλις 5 τρισ. δολάρια και δεδομένων των πληρωμών τόκων και της αναχρηματοδότησης των ληξιπρόθεσμων δανείων, «αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πουλήσουμε χρέος 12 τρισ. δολαρίων», όπως διαπίστωσε.

«Η διεθνής αγορά δεν διακατέχεται από έντονα αισθήματα ζήτησης για αυτό το χρέος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης», επεσήμανε αποδίδοντας την ανεξέλεγκτη πίστωση στην «ανθρώπινη φύση». Πάντως, τόνισε πως αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών,Σκοτ Μπέσεντ, λαμβάνουν «ορισμένες ενέργειες» για την αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλά ο ίδιος δεν έχει εικόνα για τα μέτρα.

«Μιλώντας με τον ΥΠΟΙΚ και άτομα στην κυβέρνηση, κατάλαβα πως υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση αυτών των προβλημάτων και μεγαλύτερη προνοητικότητα για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε από ό,τι πριν», ανέφερε, σημειώνοντας πως όλα τα νομίσματα σε παγκόσμια βάση θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν τους ρόλους τους ως αποθετήρια πλούτου.

