Πάουελ: «Διαχείριση ρίσκου» η σημερινή μείωση επιτοκίων - Δύσκολη εξίσωση απασχόληση και πληθωρισμός

Ως διαχείριση ρίσκου (risk management cut) χαρακτήρισε τη σημερινή μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της FOMC, περιορίζοντας τις προσδοκίες της αγορές για την έναρξη ενός μεγάλου κύκλου περικοπών στο κόστος δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε δύσκολη την εξίσωση για την αμερικανική οικονομία, καθώς η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός βαδίζουν προς αντίθετες κατευθύνσεις.

«Οι επόμενες κινήσεις από τη Fed σχετικά με τα επιτόκια θα πραγματοποιηθούν με μεγάλη προσοχή τους μήνες που απομένουν στο 2025, ενώ θα σταθμίζουμε κάθε φορά τα νεότερα στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας», επεσήμανε ο Τζερόμ Πάουελ, βάζοντας «φρένο» στις ελπίδες των επενδυτών για περαιτέρω «μεγάλες» μειώσεις των επιτοκίων στις μελλοντικές συνεδριάσεις.

Χαρακτήρισε δύσκολη την διττή αποστολή της Fed (σταθερότητα τιμών και μέγιστη απασχόληση) επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι στον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, ενώ οι κίνδυνοι στην απασχόληση είναι καθοδικοί. «Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές των αγαθών από τους δασμούς» διαπίστωσε, ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει ξεκάθαρη επιβράδυνση στην αγορά εργασίας λόγω της κυβερνητικής πολιτικής για το μεταναστευτικό.

Καθώς οι πληθωριστικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να επιμένουν και να δοκιμάζουν την αμερικανική οικονομία, επανέλαβε ότι οι πιέσεις στα αγαθά εξακολουθούν να ανεβάζουν ταχύτητα ενώ στις υπηρεσίες εξακολουθούν να αποκλιμακώνονται. Διεμήνυσε πως τα επόμενα βήματα της Fed στη νομισματική πολιτική της θα βασίζονται στα δεδομένα που θα κατέχουν οι αξιωματούχοι στα χέρια τους την εκάστοτε δεδομένη στιγμή.

Με τον πληθωρισμό, να έχει επιταχυνθεί στο 2,9% τον Αύγουστο, υπογράμμισε πως οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών. «Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών (λόγω πληθωρισμού) στα νοικοκυριά. Η επίδραση δεν είναι ακόμη μεγάλη, αλλά αναμένουμε ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται ακόμη και το επόμενο έτος», ανέφερε.

Πιο αδύναμη η αγορά εργασίας

«Δεν μπορώ πλέον να πω ότι η αγορά εργασίας είναι πολύ ισχυρή τη δεδομένη στιγμή», ανέφερε ο Πάουελ.

Ο πρόεδρος της Fed τόνισε ότι οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά, γεγονός που που αντανακλά ως επί το πλείστον τη μικρότερη εισροή μεταναστών και τη μείωση των δαπανών, και όχι τόσο των αμερικανικών δασμών, όσο έχουν αφήσει οι οικονομολόγοι να εννοηθεί.

«Η ζήτηση για εργασία έχει αποδυναμωθεί, υποχωρώντας λίγο περισσότερο από ότι η προσφορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το μεταναστευτικό ζήτημα ή οι δασμοί», υπογράμμισε.

«Για τους λόγους αυτούς, οι αξιωματούχοι της Fed αποφασίσαμε πως πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας "ουδέτερης" και όχι "περιοριστικής" νομισματικής πολιτικής», δήλωσε.

Δασμοί

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης και η μικρότερη εισροή μεταναστών έχουν επηρεάσει αρνητικά τη δυναμική της αγοράς εργασίας, όπως σημείωσε.

Παρόλα αυτά, προειδοποίησε για τις πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από τους δασμούς, λέγοντας ότι η Fed πρέπει να αποτρέψει μια προσωρινή αύξηση τιμών από το να μετατραπεί σε επίμονη τάση. Αν και οι τιμές αγαθών αυξάνονται, στις υπηρεσίες καταγράφεται υποχώρηση.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να τονίσει πως για την αδύναμη κατάσταση της αγοράς εργασίας δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι δασμοί, αλλά ένα σύνολο εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την αμερικανική οικονομία.

«Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας»

Σε ερώτηση σχετικά με το νεότερο μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίραν, και τα ζητήματα που έχουν προκληθεί σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, η οποία έχει δοκιμαστεί τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος της Fed σημείωσε: «Καλωσορίσαμε το νεότερο μέλος μας σήμερα. Όσον αφορά την ανεξαρτησία της Fed, σκοπεύουμε να τη διατηρήσουμε, ό,τι κι αν γίνει, και είναι το μόνο που έχω να σχολιάσω».

Υπενθυμίζεται ότι η Γερουσία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα τον διορισμό του οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίραν, σε καίριο ρόλο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, εγκαίρως προκειμένου να συμμετάσχει στη σημαντική συνεδρίαση για τα επιτόκια. O Μιράν ανέλαβε λοιπόν και επίσημα καθήκοντα διοικητή της Fed, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα σε δελτίο Τύπου, λίγες ώρες μετά την έγκριση του διορισμού του από την Γερουσία. Ο Μιράν παραμένει παράλληλα μέλος στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Έσπασε» το σερί αμεταβλητότητας

Η Fed νωρίτερα προέβη στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της στο 2025 με περικοπή 0,25% μετά από εννέα διαδοχικές παύσεις, καθώς υπάρχουν σαφή σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας και ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις. Το εύρος των επιτοκίων είναι στο 4-4,25% ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλή, όπως διαπίστωσε η FOMC, ενώ ταυτόχρονα «έδειξε» δύο πρόσθετες περικοπές εντός του τρέχοντος έτους.

Ο μόνος που διαφώνησε (11-1), το νέο μέλος με δικαίωμα ψήφου («εκλεκτός» και οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ), Στίβεν Μίραν που τάχθηκε υπέρ «ψαλιδίσματος» κατά 50 μονάδες βάσης.

«Η FOMC επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό στο 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή» τονίζεται στο σχετικό ανακοινωθέν ενώ προστίθεται πως είναι επιτακτική η ανάγκη για διαφύλαξη της προσοχής με τους καθοδικούς κινδύνους σχετικά με την απασχόληση να έχουν αυξηθεί.

Παράλληλα, η FOMC διαμηνύει πως θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων ενώ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της μέγιστης απασχόλησης και στην επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Επίσης, δηλώνει έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της.