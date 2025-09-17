ΙΟΒΕ: Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία - Στις 113,9 μονάδες τον Αύγουστο

Βελτίωση σημείωσε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο, αφού διαμορφώθηκε στις 110,0 μονάδες, έναντι 109,1 μονάδων τον προηγούμενο μήνα και 105,9 μονάδων ένα έτος πριν.

Αύξηση 113,9 παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους από 112,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (99,4 μον.) σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας με σταθερούς ρυθμούς, οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, με τους εξωστρεφείς κλάδους να επηρεάζονται εντονότερα.

Σημαντική βελτίωση καταγράφουν τον Αύγουστο και οι προσδοκίες στις κατασκευές. Από την άλλη πλευρά οι προσδοκίες στις υπηρεσίες καταγράφουν μια μικρή κάμψη σε σχέση με τα επίπεδα του Ιούλιου, διατηρώντας τη δυναμική τους κυρίως λόγω του κλάδου των ξενοδοχείων με την τρέχουσα αλλά και τη βραχυπρόθεσμη τουριστική κίνηση να παραμένει σε ικανοποιητικά για τον κλάδο επίπεδα.

Για έναν ακόμη μήνα καταγράφεται σημαντική επιδείνωση προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο με τις αρνητικές εκτιμήσεις να ξεπερνούν τις θετικές στο σύνολο του κλάδου για πρώτη φορά από τον περασμένο Νοέμβριο

Βελτίωση σημείωσε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο, καταγράφοντας νέο υψηλό 11μήνου αφού διαμορφώθηκε στις 110,0 μονάδες, έναντι 109,1 μονάδων τον προηγούμενο μήνα και 105,9 μονάδων ένα έτος πριν, λόγω ενίσχυσης της Βιομηχανίας και των Κατασκευών.

Οι εξαγωγές το β' τριμηνο του 2025 σημείωσαν άνοδο 1,9% (+€342 εκατ.), έναντι αύξησης 2,2% ένα έτος πριν. Η ενίσχυση των εξαγωγών υπηρεσιών ήταν της τάξης του 3,9% και η μείωση των εξαγωγών αγαθών κινήθηκε στο -1,1%). Οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 3,2%, έναντι αύξησης 9,8% ένα έτος πριν. Το έλλειμμα ισοζυγίου κυμάνθηκε στα 3,9 δισ. ευρώ (εξασθενημένο κατά €1,1 δισεκ. το β’ τρίμ. του 2025 σε σχέση με ένα έτος πριν).

Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική παραγωγή, καταγράφηκε άνοδος 0,6% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο και ήπια υποχώρηση 0,5% (y-o-y) στην Ελλάδα, έναντι ανόδου 1,8% στην ΕΕ27.

Στους επιμέρους τομείς σημειώθηκαν μικτές τάσεις τον Ιούλιο. Ειδικότερα, σημειώθηκε άνοδος για τη Μεταποίηση (0,6%), εντονότερη για τα ΟρυχείαΛατομεία (2,3%), αλλά υποχώρηση για το Ηλεκτρικό Ρεύμα (-4,0%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Βασικά Μέταλλα (25,5%), αλλά υποχώρηση σε Τρόφιμα (-2,1%) και Φαρμακευτικά προϊόντα (-3,9%).

Όπως σημειώνεται στο δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης εξασθένισε τον Αύγουστο και διαμορφώθηκε στις -48,8 μονάδες (από -47,6 μον. τον προηγούμενο μήνα), σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με ένα έτος πριν (-48,1 μονάδες).

Όσο αφορά την ανεργία, το μη εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό διαμορφώθηκε σε 7,0% τον Ιούλιο μειωμένο κατά 2,1 π.μ. σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε στους 336,1 χιλ. σημειώνοντας υποχώρηση 21,4% σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 3,9% (y-o-y), στους 4.460,2 χιλ. τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας κατέγραψε μείωση 1,0 π.μ., με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 8,0%.