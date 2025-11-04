Ποια είναι η Νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ποιοι είναι οι Στρατηγικοί Στόχοι της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Η νέα εποχή της αμερικανικής διπλωματίας. Βασικές προτεραιότητες η ενέργεια και η άμυνα.

Τη σαφή στρατηγική των ΗΠΑ για ενίσχυση της παρουσίας τους στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας αντανακλά η τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας στην χώρα μας, η οποία ανέλαβε και επίσημα σήμερα τα καθήκοντά της μετά τα διαπιστευτήρια που επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πέρα από το γεγονός ότι η τοποθέτησή της στην Ελλάδα έχει πολλαπλά στρατηγικά στοιχεία, η ίδια συνδυάζει ένα πλαίσιο εμπειριών που ελάχιστοι μπορούν να διεκδικήσουν: διακεκριμένη νομικός, αναγνωρίσιμη προσωπικότητα των αμερικανικών ΜΜΕ και τώρα διπλωμάτης με αποστολή σε μια από τις πιο κρίσιμες γωνιές της Μεσογείου.

Η ακούραστη δε ενέργειά της στο πλαίσιο της γενικότερης εκστρατείας ΜAGA, αποτελεί την πιο σαφή ένδειξη ότι είναι αποφασισμένη να δραστηριοποιηθεί έντονα προκειμένου να εξυπηρετήσει τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ελλάδα. Και πρωτίστως ανήκει στο στενό κύκλο επιρροής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρώτο βήμα της ατζέντας της είναι το αυριανό ενεργειακό συνέδριο με την παρουσία τριών Αμερικανών υπουργών, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ενισχύσουν την ενεργειακή τους παρουσία και επιρροή σε περιοχές όπου ιστορικά κυριαρχούν Ρωσία και Κίνα, χρησιμοποιώντας «περιφερειακούς κόμβους», όπως η Ελλάδα. Η ίδια αναφέρθηκε στη Γερουσία στον ενεργειακό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα και θέλει σαφώς να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις στην ενέργεια, στο πλαίσιο της στροφής της Αθήνας προς το αμερικανικό LNG.

Στα άμεσα σχέδιά της είναι να επισκεφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα την Ρεβυθούσα, την Αλεξανδρούπολη και τη Σούδα στην Κρήτη.

Βασικές προτεραιότητες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις της, οι βασικές προτεραιότητές της είναι άμυνα και στρατηγική συνεργασία, ενέργεια και ενεργειακή διαφοροποίηση, οικονομία, τεχνολογία και επενδύσεις, καθώς και γεωπολιτική και περιφερειακή σταθερότητα.

Η Γκιλφόιλ τόνισε ότι θα επιδιώξει να επιταχύνει τη συνεργασία άμυνας ΗΠΑ – Ελλάδας και τη συμπαραγωγή, πχ φρεγατών. Αυτό σημαίνει ότι η αμερικανική αμυντική βιομηχανία (όπλα, τεχνολογία, υποστήριξη) θα έχει σημαντικά οφέλη, ενώ για την Ελλάδα ανοίγονται δρόμοι για τεχνολογία και αναβάθμιση.

Επιπλέον, η νέα πρέσβης χαρακτήρισε την Ελλάδα «κρίσιμο σημείο» για τη διείσδυση αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, λόγω του σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα και του FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Ήδη, οι ΗΠΑ καλύπτουν πλέον το 20% των ελληνικών αναγκών σε φυσικό αέριο, από μόλις 2% πριν πέντε χρόνια.

Αναφέρθηκε επίσης στον «Κάθετο Διάδρομο» που συνδέει Ελλάδα με Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και κεντρική Ευρώπη με στόχο την εισαγωγή αμερικανικού αερίου. Ταυτόχρονα, υποστήριξε την κατασκευή ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδας με Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση της περιοχής.

Αναφορικά με την οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας, η Γκιλφόιλ έχει δηλώσει ότι θα περιλαμβάνει τομείς όπως τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, φαρμακευτικά, τουρισμός, αγροτικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να ενθαρρύνει επενδύσεις από Έλληνες στις ΗΠΑ και αντίστροφα.

Η Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο

Στο σκέλος της περιφερειακής πολιτικής, η νέα πρέσβης ήταν ξεκάθαρη: «Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ αποτελούν πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους και να ενισχύσουμε τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ».

Για τα ελληνοτουρκικά, η Γκιλφόιλ απέφυγε οξείς χαρακτηρισμούς, ωστόσο υπενθύμισε ότι «η σταθερότητα στην περιοχή εξαρτάται από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των δεσμεύσεων των συμμάχων». Αναγνώρισε παράλληλα τη σημασία της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, υπό το πρίσμα όμως της αξιοπιστίας και της αμοιβαιότητας.

Ευκαιρίες και προκλήσεις

Οι επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και της ενέργειας μπορούν να φέρουν τεχνολογία και ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας. Η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει το ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου, αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση και τη σχέση με τις ΗΠΑ. Επίσης, ο τομέας της τεχνολογίας, της καινοτομίας και του τουρισμού μπορεί να προσελκύσει αμερικανικό ενδιαφέρον και κεφάλαια.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η αυξημένη εξάρτηση από αμερικανικά συστήματα άμυνας μπορεί να θέσει θέματα κυριαρχίας επιλογών και ενδεχόμενης επιρροής. Επιπλέον, η θέση της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος για αμερικανικά συμφέροντα μπορεί να την οδηγήσει στο «μάτι» ανταγωνισμών (Ρωσία, Κίνα, Τουρκία). Ως εκ τούτου, η διαχείριση της ισορροπίας μεταξύ της ελληνικής εθνικής στρατηγικής και των αμερικανικών προτεραιοτήτων θα είναι απαιτητική.

Προσωπική ζωή και καριέρα

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης είναι κόρη μεταναστών - η μητέρα της ήταν Πορτορικανή, ενώ ο πατέρας της γεννήθηκε στην Ιρλανδία και μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε ηλικία 20 ετών. Σε ηλικία 11 ετών έχασε την μητέρα της, η οποία πέθανε από λευχαιμία.

Η Γκίλφοϊλ αποφοίτησε από το Λύκειο Mercy στο Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις. Πήρε το πτυχίο της από την Νομική του Σαν Φρανσίσκο το 1994, ενώ κατά τη διάρκεια της φοίτησής της, εργάστηκε ως ασκούμενη στο γραφείο του εισαγγελέα της πόλης. Οι σπουδές της συνεχίστηκαν εκτός ΗΠΑ, στο Trinity College του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, όπου δημοσίευσε έρευνα για τα διεθνή δικαιώματα των παιδιών και τη νομοθεσία της τότε ΕΟΚ.

Το 1996 επιστρέφει στη γενέτεια και εργάζεται ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο. Μετακομίζει στο Λος Άντζελες, όπου υπηρετεί για τέσσερα χρόνια ως εισαγγελέας στην κομητεία της πόλης, με ειδίκευση σε υποθέσεις παιδικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικών εγκλημάτων. Το 2000 μεταβαίνει και πάλι στο Σαν Φρανσίσκο στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου προσελήφθη από τον νεοεκλεγέντα εισαγγελέα της πόλης, Λούις Ρενέ.

Η νομική της εμπειρία την οδήγησε σύντομα στην τηλεόραση, όπου για περισσότερο από μία δεκαετία υπήρξε αναλύτρια και σχολιαστής σε κορυφαία αμερικανικά δίκτυα όπως το Court TV, το CNN και το Fox News.

Ως συν-παρουσιάστρια της εκπομπής The Five, έγινε γνωστή για την ευθυκρισία και τον δυναμισμό της, στοιχεία που αργότερα μετέφερε στη δημόσια πολιτική δράση.

Από το 2018, η Γκιλφόιλ ανέλαβε ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, όπου διακρίθηκε για την ικανότητά της να οργανώνει και να εμπνέει πολιτικά δίκτυα υποστήριξης.

Το 2001 παντρεύτηκε τον τότε δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Γκάβιν Νιούσομ και ο γάμος τους κράτησε έξι έτη, με το περιοδικό μάλιστα Harper's Bazaar να αποκαλεί το ζεύγος «οι νέοι Κένεντι». Ο Νιούσομ έγινε ένα από τα κεντρικά πολιτικά πρόσωπα των Δημοκρατικών, αφού εξελέγη και κυβερνήτης της πολιτείας.

Στις 27 Μαΐου 2006, η Γκίλφοϊλ αποφάσισε να παντρευτεί για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά έναν άνθρωπο που δεν είχε σχέση με την πολιτική, τον επιχειρηματία επίπλων Έρικ Βίλενσι και τις 4 Οκτωβρίου 2006, έφερε στη ζωή το γιο τους, Ρόναν. Ωστόσο, ο γάμος αυτός δεν μακροημέρευσε καθώς τον Νοέμβριο του 2009 χώρισαν.

Η σχέση με τον υιό Τραμπ ήταν περιπετειώδης, τουλάχιστον το πώς ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Τον Ιούνιο του 2018, η Βανέσα Τραμπ, που είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ τρεις μήνες νωρίτερα, επιβεβαίωσε ότι η Γκίλφοϊλ ήταν σε σχέση με τον Τραμπ Τζούνιορ.

Η σχέση αυτή ήταν κομβική για τη μετέπειτα πορεία της Γκιλφόιλ αφού την έβαλε δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο, έγινε ένας άνθρωπος του περιβάλλοντός του και η καλή σχέση μεταξύ τους διατηρείται μέχρι και σήμερα.