Πετρέλαιο: Υπέκυψε στις ανησυχίες για υπερπροσφορά και στο ισχυρό δολάριο

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 49 σεντς, ή 0,8%, κλείνοντας στα 60,56 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς την Τρίτη, καθώς η απόφαση του OPEC+ να παγώσει τις αυξήσεις παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, σε συνδυασμό με τα απογοητευτικά στοιχεία για τη μεταποίηση και την ενίσχυση του δολαρίου, άσκησαν πιέσεις στην αγορά.

Τα futures του Brent έκλεισαν με πτώση 45 σεντς, ή 0,69%, στα 64,44 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 49 σεντς, ή 0,8%, κλείνοντας στα 60,56 δολάρια το βαρέλι.

«Η διαδοχική δημοσίευση απογοητευτικών δεικτών μεταποίησης (PMI) από την Ασία και στη συνέχεια του δείκτη ISM στις ΗΠΑ προκαλεί ανησυχίες για τη ζήτηση πετρελαίου. Το ίδιο ισχύει και για την συνεχιζόμενη απειλή επιβολής δασμών, που αναστατώνει την αγορά», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, John Evans.

«Η αναζωπύρωση του δολαρίου αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα πίεσης για τις τιμές του πετρελαίου αυτή τη στιγμή και αναμένουμε συνέχιση της πτωτικής τάσης στο προσεχές διάστημα», πρόσθεσε.