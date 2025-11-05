«Τρέχει» διαγωνισμός της Ο.ΣΥ. για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος καταγραφής των συνθηκών του οδικού δικτύου, κυκλοφοριακής κίνησης καθώς και, για την συλλογή και οπτικοποίηση των δεδομένων που αφορούν τις συνθήκες που κινούνται τα οχήματά της. Το άρθρο 107 του νέου ΚΟΚ. Ποιο είναι το έργο, ο σκοπός και τα οφέλη.

Προ των πυλών φαίνεται να είναι η τοποθέτηση των νέων τεχνολογιών στα αστικά λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) για την καταγραφή των συνθηκών, κυκλοφοριακής κίνησης του οδικού δικτύου, καθώς και τροχαίων παραβάσεων.

Χτες, η εταιρεία προκήρυξε διαγωνισμό για τη προμήθεια και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Καταγραφής και Ανάλυσης Συνθηκών Οδικού Δικτύου, Κυκλοφοριακής Κίνησης και Τροχαίων Παραβάσεων με Ειδικές Ηλεκτρονικές Συσκευές (Σταθερές Κάμερες) με πρόβλεψη και του άρθρου 107 Κ.Ο.Κ.», αξίας άνω των 1,56 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ και προαίρεση), με ορίζοντα υποβολής προσφορών την 8η Δεκεμβρίου 2025.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος καταγραφής των συνθηκών του οδικού δικτύου, κυκλοφοριακής κίνησης καθώς και, για την συλλογή και οπτικοποίηση των δεδομένων που αφορούν τις συνθήκες που κινούνται τα οχήματα της ΟΣΥ.

Το υπό προμήθεια σύστημα, θα υλοποιηθεί σε εξακόσια (600) επιλεγμένα λεωφορεία, τα οποία θα υποδειχθούν από την ΟΣΥ. Ειδικότερα, το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τροχαίες παραβάσεις θα διαβιβάζονται όπου νομίμως προβλέπεται και το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται και να διαλειτουργεί με οιοδήποτε ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης παραβάσεων ΚΟΚ και προστίμων, του αρμόδιου φορέα διαχείρισης δικτύου καμερών, του αναδόχου υποχρεούμενου να προβεί σε οιαδήποτε αναγκαία παραμετροποίηση. Σε περίπτωση μη θεσμοθέτησης αντίστοιχου φορέα κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού, το καταγεγραμμένο υλικό επί τροχαίων παραβάσεων θα αποθηκεύεται χωρίς καμία περαιτέρω ανάλυση εκ μέρους του αναδόχου ή της ΟΣΥ.

Προς το σκοπό αυτό, η ΟΣΥ έχει ήδη εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την λήψη των απαιτούμενων διασαφήσεων αναφορικώς με την συμμόρφωση προς την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (εργαζομένων και τρίτων, πολιτών).

Ποιο είναι το project με τις κάμερες

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος καταγραφής των συνθηκών, κυκλοφοριακής κίνησης του οδικού δικτύου, καθώς και τροχαίων παραβάσεων, για την συλλογή και οπτικοποίηση των δεδομένων που αφορούν τις συνθήκες που κινούνται τα οχήματα της ΟΣΥ για την διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων εκ των αρμοδίων αρχών, καθώς και στη συγκέντρωση και αποστολή στον αρμόδιο φορέα με αυτόματο τρόπο οδηγικών παραβάσεων χωρίς οιαδήποτε παρεμβολή ή ανάλυση εκ μέρους της ΟΣΥ , καθώς και την ανάλυση της ροής της κυκλοφορίας με την καταγραφή δεδομένων σχετικά με τα πρότυπα κυκλοφορίας και τα σημεία συμφόρησης. Το σύστημα θα αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές κάμερες και τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης.

Με τη χρήση τεχνολογιών όπως ΙοΤ αισθητήρων, διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο, συλλογής και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (Big Data), ανάλυσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσει ένα κρίσιμο εργαλείο για την κατανόηση, το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ΟΣΥ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, σε ένα περιβάλλον όπου η αυξημένη επιβατική κίνηση απαιτεί προηγμένες λύσεις διαχείρισης, η εφαρμογή του συστήματος καταγραφής και ανάλυσης των συνθηκών του οδικού δικτύου, της κυκλοφοριακής κίνησης και καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των επιβατών, καθώς και στην αναβάθμιση της συνολικής λειτουργίας του οργανισμού, διασφαλίζοντας ταχύτερη και πιο οργανωμένη εξυπηρέτηση των επιβατών, ενώ θα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα συνεχή βελτίωση των διαδρομών και διαδικασιών του.

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται και να διαλειτουργεί τουλάχιστον με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου Τομέα, ιδίως με το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, και το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020.

Το προσφερόμενο σύστημα πέραν της καταγραφής των συνθηκών του οδικού δικτύου, της κυκλοφοριακής κίνησης θα δύναται επιπλέον και κατ’ ελάχιστο να καταγράφει και να εξάγει δεδομένα για:

α) Αξιολόγηση της ταχύτητας κυκλοφορίας,

β) Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

γ) Παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος,

δ) μη χρήση προστατευτικού κράνους,

ε) κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδα.

Σκοπός του έργου και οφέλη

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην ΟΣΥ ΜΑΕ για την συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για τις συνθήκες του οδικού δικτύου, κυκλοφοριακής κίνησης για τις αναγκαίες παρεμβάσεις των αρμοδίων αρχών, καθώς και την οn-line καταγραφή τροχαίων παραβάσεων, την ανάλυση της κίνησης των οχημάτων που κινούνται μπροστά από τα λεωφορεία της ΟΣΥ ΜΑΕ αλλά και της δομικής υγείας των οδικών υποδομών, διευκολύνοντας την έγκαιρη ανίχνευση συμφορήσεων, την πρόληψη καθυστερήσεων και τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων με απώτερο στόχο την ασφάλεια και καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οδηγώντας σε βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση της αποδοτικότητας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι τα εξής:

▪ Ενίσχυση της ασφάλειας του οχήματος και επιβατών (μέσω της ανάλυσης κίνησης, αλλά και της ποιότητας οδικών αρτηριών).

▪ Περιορισμός του λειτουργικού κόστους της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.

▪ Βελτιστοποίηση δρομολογίων (μέσω της ανάλυση κίνησης).

▪ Βελτίωση της εξυπηρέτησης επιβατών.

▪ Ψηφιακή αναβάθμιση των διαδικασιών.

▪ Βελτίωση των υπαρχουσών γραμμών ή ανάπτυξη νέων βάσει πραγματικής ανάλυσης δεδομένων.

▪ Διευκόλυνση της Πολιτείας με άμεση οn-line καταγραφή τροχαίων παραβάσεων

Το σύστημα καταγραφής και ανάλυσης των συνθηκών οδικού δικτύου, της κυκλοφοριακής κίνησης και οn-line καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές (Σταθερές Κάμερες) της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., με Χρήση Αλγόριθμων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), θα υλοποιηθεί σε εξακόσια (600) επιλεγμένα λεωφορεία, τα οποία θα υποδειχθούν από την Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., με στόχο τον εντοπισμό-καταγραφή των τροχαίων παραβάσεων, την ανάλυση της κυκλοφορίας, και την παρακολούθηση της δομικής υγείας των οδικών αρτηριών, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες για την παρακολούθηση, ανάλυση των παραμέτρων που συλλέγονται. Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του συστήματος μελλοντικά για καταγραφή νέων τύπων τροχαίων παραβάσεων.

Τεχνική περιγραφή έργου και προδιαγραφές εξοπλισμού και εφαρμογών

Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:

• Συσκευές ΙοΤ (Internet of Things).

• Λογισμικό ΑΙ

• Δίκτυο (4G, 5G, WiFi), cloud, λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων,

• Οπτικοποίηση και Ανάλυση δεδομένων, λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης / λήψης αποφάσεων / επιχειρησιακής ευφυίας.

Η ολοκληρωμένη λύση περιλαμβάνει τα εξής:

• Οπτικούς Αισθητήρες (ψηφιακές Κάμερες): Εγκατάσταση οπτικών αισθητήρων, για την εξαγωγή δεδομένων από τα βίντεο που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες αυτοί, είναι ικανοί να καταγράφουν σε υψηλή ανάλυση (ακόμα και τις νυχτερινές ώρες) και να παρέχουν λεπτομερείς οπτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τροχαίες παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες, την ροή κυκλοφορίας καθώς επίσης και την κατάσταση των οδικών υποδομών στην περιοχή που κινείται το λεωφωρείο. Κάθε οπτικός αισθητήρας (ψηφιακή σταθερή κάμερα) πρέπει να συνοδεύεται από συσκευή μετάδοσης των δεδομένων στο cloud (On-board Unit - OBU).

• Πλατφόρμα Διαχείρισης στο Cloud: Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης που θα επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, την καταγραφή, ανάλυση κυκλοφοριακής κίνησης και δομικής υγείας οδικών αρτηριών, την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων και εν συνεχεία την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών διευκολύνοντας την άμεση λήψη αποφάσεων από το προσωπικό της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. Η πλατφόρμα διαχείρισης περιλαμβάνει 4 διακριτά υποσυστήματα: α. Υποσύστημα αξιολόγησης συμπεριφοράς οδηγών και εντοπισμού παραβάσεων ΚΟΚ, β. Υποσύστημα Πολλαπλής Παρακολούθησης Οχημάτων και γ. Υποσύστημα αξιολόγησης δομικής υγείας των οδικών αρτηριών και δ. Υποσύστημα Οπτικοποίησης Στατιστικών.

• Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος: Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας, κατά την οποία θα γίνει βελτιστοποίηση των παραμέτρων και προσαρμογή της λύσης στις πραγματικές ανάγκες της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση πριν την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος.

• Εκπαίδευση Προσωπικού Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.: Παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. για τη σωστή χρήση της πλατφόρμας και των εργαλείων ανάλυσης, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση του συστήματος. Με την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος στην Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., το ευφυές σύστημα καταγραφής, ανάλυσης κυκλοφοριακής κίνησης και δομικής υγείας των οδικών αρτηριών και on-line καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, θα προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα, αυξημένη ασφάλεια και ταχύτερη εξυπηρέτηση επιβατών, συμβάλλοντας στη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Το άρθρο 107 του νέου ΚΟΚ

Όπως, επίσης, αναφέρεται στην προκήρυξη, το άρθρο 107 του νέου ΚΟΚ ορίζει ότι:

«Επιβολή διοικητικών προστίμων από αστυνομικά όργανα 1. Στον καταλαμβανόμενο επ` αυτοφώρω να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθεμία από αυτές. Σε περιπτώσεις συγκρότησης μικτών συνεργείων για τη διαπίστωση συγκεκριμένων παραβάσεων, την ποινή του προστίμου επιβάλλει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο. 2. ..... 4. Η παρ. 2 εφαρμόζεται και αν η παράβαση διαπιστώνεται με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές ή με άλλα τεχνικά μέσα, όπως σταθερές ή κινητές κάμερες, με την επιφύλαξη της παρ. 5. Οι ως άνω ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές ή τεχνικά μέσα, με τα οποία διενεργείται η διαπίστωση παραβάσεων, δύνανται να τοποθετούνται και σε σταθερά σημεία, καθώς και σε οχήματα έκτακτης ανάγκης του άρθρου 48, περί οχήματος άμεσης ανάγκης και έργων στις οδούς, και δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς επιβατών και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, μόνον εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς το κοινό με σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους».

Στο πλαίσιο αυτό, για την διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων εκ των αρμοδίων αρχών καθώς και στη συγκέντρωση και αποστολή στον αρμόδιο φορέα με αυτόματο τρόπο οδηγικών παραβάσεων χωρίς οιαδήποτε παρεμβολή ή ανάλυση εκ μέρους της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., καθώς και για την ανάλυση της ροής της κυκλοφορίας με την καταγραφή δεδομένων σχετικά με τα πρότυπα κυκλοφορίας και τα σημεία συμφόρησης επιτρέπεται η λήψη εικόνας και καταγραφής από τις υπό προμήθεια και εγκατάσταση κάμερες.