Πτώση άνω του 1% για τον χρυσό

Πτώση άνω του 1% σημείωσε η τιμή του χρυσού ενόσω το δολάριο «σκαρφάλωνε» σε υψηλό τριών μηνών και ενώ οι traders αναμένουν στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για το επιτοκιακό «μονοπάτι» που θα ακολουθήσει η Fed.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωνε λίγο νωρίτερα πτώση 1,5%, στα 3.940 δολ. ανά ουγγιά, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο, παραδόσεως Δεκεμβρίου, έχασε 1,3%, κλείνοντας στα 3.960,5 δολάρια ανά ουγγιά. Να σημειωθεί ότι η άνοδος του δείκτη δολαρίου σε υψηλό τριών μηνών, κατέστησε τον χρυσό πιο ακριβό για κατόχους άλλων νομισμάτων.

Σύμφωνα με τον David Meger, επικεφαλής τομέα trading μετάλλων στην High Ridge Futures, μέρος της πρόσφατης ανόδου του δολαρίου και της επιβάρυνσης στην αγορά χρυσού, οφείλεται στην ελαφρώς μικρότερη πιθανότητα μιας μείωσης των επιτοκίων από την Fed τον Δεκέμβριο.

Παρόλο που η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ άφησε να εννοηθεί ότι η μείωση του κόστους δανεισμού μπορεί να είναι η τελευταία του έτους. Οι traders βλέπουν τώρα μια πιθανότητα 71% για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 9-10 Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με περισσότερο από 90% μια εβδομάδα νωρίτερα, έδειξε το εργαλείο FedWatch της CME Group.