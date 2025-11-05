Τα αποκαλυπτήρια της σύμπραξης αναμένεται να γίνουν την Πέμπτη, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου της P-TEC στην Αθήνα. Στην «Atlantic – SEE LNG Trade» το 60% κατέχει η AKTOR και το 40% η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Τις πληροφορίες για την ανακοίνωση deals στο περιθώριο της 6ης Συνόδου P-TEC στην Αθήνα για την εισαγωγή αμερικανικού LNG (στα οποία μάλιστα στους υποψήφιους πρωταγωνιστές ήταν η ΔΕΠΑ Εμπορίας όπως είχε γράψει το insider.gr), επιβεβαιώνει η χθεσινή σύσταση κοινοπραξίας από την εταιρεία μαζί με την Aktor.

Ωστόσο, αυτό που έως και χθες δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας ήταν πως το αμερικανικό LNG θα γινόταν η αφετηρία ο κατασκευαστικός Όμιλος να επεκταθεί κι αυτός στο φυσικό αέριο, πέρα από τις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία που συστάθηκε φέρει την επωνυμία «Atlantic – SEE LNG Trade», η οποία αποδίδει παραστατικά το αντικείμενό της. Έτσι, βασική δραστηριότητα θα είναι η εισαγωγή LNG το οποίο παράγεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (Atlantic), με προορισμό τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe, SEE).

Σύμφωνα με τη σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ, ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι AS LNG, με το 60% των μετοχών της να κατέχει η AKTOR και το 40% η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Πρόεδρος και CEO ορίστηκε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Και Αμερικανός «παίκτης»

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, το κοινοπρακτικό σχήμα πρόκειται να έχει και Αμερικανό «σύμμαχο», με τις ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι αυτός θα είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός DFC (Development Finance Corporation) του αμερικανικού Δημοσίου. Επίσης, το αντικείμενο της AS LNG θα είναι η πώληση αυτών των ποσοτήτων αερίου σε τρίτες ευρωπαϊκές αγορές, εκτός της ελληνικής.

Οι ίδιες πληροφορίες δείχνουν ότι για την προμήθεια του αμερικανικού LNG θα συναφθεί μακροχρόνιο συμβόλαιο, διάρκειας στα επίπεδα της 20ετίας, για την εισαγωγή περίπου 2 bcm ετησίως. Την ίδια στιγμή, στην αγορά εκφράζονται εκτιμήσεις πως το σχήμα θα εμπλακεί και στην κατασκευή πλοίων για τη μεταφορά του LNG.

Σε κάθε περίπτωση, το εξαγωγικό πρόσημο της κοινοπραξίας σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις υφιστάμενες δραστηριότητες της ΔΕΠΑ Εμπορίας, όσον αφορά την ελληνική χονδρεμπορική αγορά. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εγχώριους «παίκτες», ο οποίος προμηθεύει μία μεγάλη σειρά από ελληνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, όπως είναι φυσικό είναι προμηθευτής και της θυγατρικής του «Φυσικό Αέριο», μέσω της οποίας δραστηριοποιείται στην εγχώρια λιανική αερίου, όπως και ρεύματος.

Η AS LNG αποτελεί τη δεύτερη -και σαφώς μεγαλύτερη- σύμπραξη της ΔΕΠΑ Εμπορίας με τον Όμιλο AKTOR. Η πρώτη αφορά το σχέδιο για τη νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα 792 MW στη ΒΙΠΕ Λάρισας, όπως εκτός από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας (35%), συμμετέχει η Volton του Ομίλου AKTOR (με 10%), η ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Ltd (38,5%) και η EUSIF Larissa (6,5%).

Ανακοίνωση και πελατών της AS LNG στην P-TEC;

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μεγάλο μέρος από τις εισαγωγές που θα συμβασιοποιήσει η κοινοπραξία, φέρεται να έχει ήδη κλειδώσει η πώλησή τους σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανό στο περιθώριο της P-TEC να ανακοινωθούν παράλληλα και μακροχρόνια deals της AS LNG με Ευρωπαίους αγοραστές, για το αμερικανικό LNG που θα εισάγει.

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, οι διαθέσιμες πληροφορίες «δείχνουν» πως στο περιθώριο της P-TEC πρόκειται να υπογραφούν 5 με 6 συμφωνίες για αμερικανικό LNG. Το «κλείδωμα» σημαντικών ποσοτήτων αερίου από τις ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να ανοίξει τον δρόμο για τη χρηματοδότηση με αμερικανικά κεφάλαια υποδομών στις χώρες από τις οποίες διέρχεται ο Κάθετος Διάδρομος, για την ενίσχυση της δυναμικότητάς του.

Τα κεφάλαια αυτά θα προέλθουν και πάλι από τον DFC. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας, οι απαραίτητες υποδομές βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη από τον ΔΕΣΦΑ, με συνέπεια μέχρι το τέλος του έτους οι εξαγωγικές δυνατότητες του ελληνικού συστήματος να ενισχυθούν στα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα.