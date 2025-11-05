Με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ θα συναντηθεί ο Κυρ. Μητσοτάκης

Με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ αναμένεται να συναντηθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 6 το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, επίσης, στο Μέγαρο Μαξίμου.