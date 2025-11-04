«Απόβαση» στην Αθήνα για τα Burger King - Πού ανοίγει το πρώτο κατάστημα

Η δημοφιλής αλυσίδα αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση του πρώτου καταστήματος.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση της γνωστής αλυσίδας Burger King στην Αθήνα.

Η δημοφιλής αλυσίδα μαζικής εστίασης προετοιμάζεται πυρετωδώς για την «απόβασή» της στην αθηναϊκή αγορά, προχωρώντας στο επόμενο βήμα επέκτασής της, μετά την ήδη σημαντική παρουσία στις κλειστές αγορές αεροδρομίων.

Όπως έγινε γνωστό μέσω αναρτήσεων στα social media, το πρώτο κατάστημα στην Αθήνα θα βρίσκεται στο Χαλάνδρι, ενώ ήδη αναζητείται προσωπικό για τη στελέχωσή του. «Αθήνα, ερχόμαστε» γράφει η σχετική ανάρτηση.

Κατά τις πληροφορίες, η επέκταση του δημοφιλούς brand στην Αθήνα θα γίνει από τον γνωστό κυπριακό όμιλο PHC που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον κλάδο της εστίασης. Με τη «σφραγίδα» άλλωστε του ίδιου ομίλου, ανακοινώθηκε στα τέλη του 2024 η επιστροφή της Pizza Hut στην ελληνική αγορά, τέσσερα χρόνια μετά τη «θορυβώδη» αποχώρηση της από τη χώρα μας, μεσούσης της πανδημίας. Η… δεύτερη ευκαιρία της Pizza Hut στην Ελλάδα ξεκίνησε από το Παγκράτι, με το πρώτο κατάστημα να «στήνεται» στο κτήριο που φιλοξενούσε κατά το παρελθόν το γνωστό καφέ «Λέντζος».

Η παρουσία στα αεροδρόμια

Η αμερικανική αλυσίδα Burger King διαθέτει παρουσία σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας και δη στον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αεροδρόμια της Ρόδου, των Χανίων, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου κ.α.

Τα Burger King στα αεροδρόμια της χώρας αναπτύσσει η εταιρεία Select Service Partners.