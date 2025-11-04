Απολύσεις ετοιμάζει η IBM

Η IBM ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις ενός μικρού ποσοστού των εργαζομένων της μέσα στο τρέχον τρίμηνο.

«Κατά το τέταρτο τρίμηνο προχωρούμε σε μια ενέργεια που θα επηρεάσει ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό του παγκόσμιου εργατικού μας δυναμικού», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNBC. «Αν και αυτό ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένουμε ότι η συνολική απασχόλησή μας στις ΗΠΑ θα παραμείνει σταθερή σε ετήσια βάση».

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεσή της, η IBM απασχολούσε 270.000 εργαζομένους στο τέλος του 2024. Μείωση κατά 1% θα αντιστοιχούσε σε περίπου 2.700 θέσεις εργασίας.

Άλλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν επίσης προχωρήσει πρόσφατα σε περικοπές προσωπικού, καθώς τα στελέχη τους αναζητούν τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω της αυξημένης χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.