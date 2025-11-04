Ειδήσεις | Διεθνή

Τζαμάικα: Οι καταστροφές του κυκλώνα Μελίσα αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τζαμάικα: Οι καταστροφές του κυκλώνα Μελίσα αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ
Ο κυκλώνας Μελίσα, ο ισχυρότερος που έπληξε ποτέ την Τζαμάικα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους, προκάλεσε καταστροφές που αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, εκτίμησε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες.

Ο κυκλώνας Μελίσα, ο ισχυρότερος που έπληξε ποτέ την Τζαμάικα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους, προκάλεσε καταστροφές που αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, εκτίμησε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες.

«Θεωρώ πως αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση, βάσει των ζημιών που έχουμε αξιολογήσει», είπε ο Χόλνες σε βουλευτές, συμπληρώνοντας πως το βραχυπρόθεσμο πλήγμα για την οικονομική παραγωγή αναμένεται να είναι της τάξης του 8-13%.

Οι καταστροφές από τον κυκλώνα Μελίσα θα αυξήσουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ και θα ασκήσουν πίεση στους δημοσιονομικούς στόχους, ανέφερε ο Χόλνες, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνησή του θα ενεργοποιήσει έκτακτο μηχανισμό για προσωρινή αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων της Τζαμάικας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΛΤΑ: Ενώ δεν απολάμβαναν καλές υπηρεσίες, γιατί φωνάζουν να μην κλείσουν;

«Απόβαση» στην Αθήνα για τα Burger King - Πού ανοίγει το πρώτο κατάστημα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το «μάτι» της Ουάσιγκτον στην Αθήνα

tags:
Τυφώνας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider