Βέλγιο: Έκλεισε προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω drone

Πολλά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε απόψε, καθώς θεάθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

Η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes επιβεβαίωσε ότι «για λόγους ασφαλείας» διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ζάβεντεμ.

Πολλά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

