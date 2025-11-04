Bitcoin: Κάτω από τα 100.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουνίου

Kάτω από τα 100.000 δολάρια «κατρακύλησε» το bitcoin, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερους από τέσσερις μήνες.

Kάτω από τα 100.000 δολάρια «κατρακύλησε» το bitcoin, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερους από τέσσερις μήνες, καθώς οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων απομακρύνθηκαν από το ριψοκίνδυνο asset εξαιτίας της ανησυχίας για τη βιωσιμότητα των αποτιμήσεων των μετοχών, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί σε στρατοσφαιρικά ύψη λόγω του trading που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Bitcoin υποχωρεί 6% στα 100.870 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει έως και τα 99.966 δολάρια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την πρώτη φορά από τις 23 Ιουνίου που το κορυφαίο κρυπτονόμισμα διαπραγματεύεται κάτω από τα 100.000 δολάρια. Το ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα βάσει κεφαλαιοποίησης, χάνει σχεδόν 10% σήμερα, κοντά στα 3.296 δολάρια.

Τα δημοφιλέστερα κρυπτονομίσματα προσελκύουν πολλούς από τους ίδιους επενδυτές με τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, συνδέοντας τις δύο αγορές όταν η μία από αυτές αντιμετωπίζει πιέσεις. Ο δείκτης Nasdaq Composite, όπου διαπραγματεύονται οι κορυφαίες μετοχές AI, υποχώρησε περισσότερο από 1% την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τη μετοχή της Palantir, εκφράζοντας ανησυχίες για την εξαιρετικά υψηλή αποτίμησή της, παρά τα ισχυρά κέρδη που εμφάνισε η εταιρεία το τελευταίο τρίμηνο.

Απόντες οι ιδιώτες επενδυτές

Ο αναλυτής της Compass Point, Ed Engel, εκτιμά ότι οι ιδιώτες επενδυτές ενδέχεται να μην «αγοράζουν στη βουτιά» όσο στο παρελθόν.

«Αν και οι πωλήσεις από μακροπρόθεσμους κατόχους είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις ανοδικές αγορές, οι αγοραστές της spot αγοράς από τη μεριά του retail έχουν δείξει μικρότερη κινητικότητα σε σύγκριση με προηγούμενους κύκλους», αναφέρει σε σημείωμά του.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η τελευταία πτωτική κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει το Bitcoin ακόμη πιο βαθιά στο κόκκινο, παρασύροντας το νόμισμα κάτω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 100.000 δολαρίων.