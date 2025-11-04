Εκατοντάδες θέσεις εργασίας «κόβει» η American Airlines

Οι περικοπές θα επηρεάσουν κυρίως στελέχη μεσαίου επιπέδου και προσωπικό υποστήριξης που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Σε απολύσεις εκατοντάδων υπαλλήλων προχώρα η American Airlines, μετά την ανακοίνωση ζημιών για το τρίτο τρίμηνο, μεταδίδει το Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος.

Οι περικοπές θα επηρεάσουν κυρίως στελέχη μεσαίου επιπέδου και προσωπικό υποστήριξης που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, και αναμένεται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα.

«Προχωράμε σε μια μικρή μείωση της ομάδας διοίκησης και υποστήριξης, ώστε να ευθυγραμμιστούμε καλύτερα με το έργο που επιτελούμε σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος της American Airlines. «Οι θέσεις αυτές βρίσκονται κυρίως στα κεντρικά μας γραφεία στο Φορτ Γουόρθ και η αναδιάρθρωση θα μας βοηθήσει να βελτιστοποιήσουμε την απόδοσή μας και να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί σε όλο τον οργανισμό».

Πτώση της μετοχής μετά την ανακοίνωση

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, η μετοχή της American Airlines υποχώρησε κατά 4,3% στη Νέα Υόρκη. Συνολικά, η μετοχή έχει σημειώσει πτώση 24% από την αρχή του έτους, τη στιγμή που ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 16%.

Οι ζημιές του τριμήνου ως αιτία των απολύσεων

Οι απολύσεις έρχονται μετά την ανακοίνωση προσαρμοσμένων ζημιών 17 σεντ ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο — αποτέλεσμα καλύτερο από τις προβλέψεις της Wall Street, αλλά χαμηλότερο από το κέρδος των 30 σεντ που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Cirium, η American απασχολούσε 102.674 εργαζομένους το 2024 -περισσότερους από τη Delta Air Lines (100.924) και τη United Airlines (96.422).

Περικοπές σε όλο τον κλάδο

Οι μειώσεις προσωπικού εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα περικοπών στον αμερικανικό αεροπορικό κλάδο. Τον περασμένο μήνα, η Air Canada μείωσε περίπου 400 θέσεις στελεχών (περίπου 1% του εργατικού της δυναμικού) σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των λειτουργιών της.

Νωρίτερα φέτος, η Southwest Airlines ανακοίνωσε σχέδιο μείωσης του 15% του εταιρικού προσωπικού της, την πρώτη μεγάλη περικοπή στα 54 χρόνια λειτουργίας της. Η Spirit Airlines, που αντιμετωπίζει δυσκολίες και κινήσεις για προστασία από πτώχευση, έχει θέσει σε προσωρινή αργία περίπου 1.800 αεροσυνοδούς και 270 πιλότους.

Έξαρση απολύσεων στις ΗΠΑ

Η ευρύτερη οικονομία των ΗΠΑ καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση απολύσεων. Έκθεση της Challenger, Gray & Christmas δείχνει σχεδόν 950.000 απολύσεις σε διάφορους κλάδους έως τον Σεπτέμβριο -τον υψηλότερο αριθμό από την εποχή της πανδημίας.