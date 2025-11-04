Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Σύμπραξη Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για μεταφορά αερίου

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σύμπραξη Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για μεταφορά αερίου
Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Στη σύσταση της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. (με διακριτικό AS LNG) με έδρα την Παιανία στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα στην μεταφορά φυσικού αερίου, προχώρησε ο Όμιλος AKTOR που επεκτείνει τη δράση του από τις ΑΠΕ και την αποθήκευση, μαζί με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Στην AS LNG το 60% κατέχει η AKTOR και το 40% η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Πρόεδρος και CEO ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αναπληρωτής πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται για τη σύσταση της νέας εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σκοπός της είναι η δράση σε:

  • Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση
  • Υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών
  • Διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών
  • Άντληση φυσικού αερίου που διατίθεται υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση
  • Υπηρεσίες διανομής καυσίμων μέσω αγωγών
  • Εμπόριο αερίων καυσίμων μέσω αγωγών

Στο Δ.Σ. μετέχουν επίσης οι κ.κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος. Η εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/ μετόχους ως ακολούθως:

  1. Η εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 188182301000, Α.Φ.Μ. 803048746 και έδρα: δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, αρ. 0 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ, όνομα πατρός ΜΙΧΑΗΛ και Α.Φ.Μ. 028043753, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 300.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 300000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 60% στην εταιρεία).
  2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 556901000, Α.Φ.Μ. 094229666 και έδρα: δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ, αρ. 92 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΦΑΡΑΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 113183732, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 200.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 200000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 40% στην εταιρεία).

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, που πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στον τομέα προμήθειας φυσικού αερίου πλέον εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη, καθετοποιημένη ενεργειακή επιχείρηση.

Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου εταιρειών ΑΚΤΩΡ - του μεγαλύτερου οργανισμού κατασκευής υποδομών στη χώρα, ενοποιεί και επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές του στον κλάδο της ενέργειας.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΛΤΑ: Ενώ δεν απολάμβαναν καλές υπηρεσίες, γιατί φωνάζουν να μην κλείσουν;

«Απόβαση» στην Αθήνα για τα Burger King - Πού ανοίγει το πρώτο κατάστημα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το «μάτι» της Ουάσιγκτον στην Αθήνα

tags:
Φυσικό Αέριο
LNG
ΔΕΠΑ Εμπορίας
AKTOR (Intrakat)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider