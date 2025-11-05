Χατζηδάκης: Έρχονται οι παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος - Απλουστεύονται 400 διαδικασίες του Δημοσίου

Όλες οι παρεμβάσεις που προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, για τη στήριξη των παραγωγικών επιχειρήσεων. Τι είπε στην ημερίδα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Οικονομία» του ΙΟΒΕ και της Ελληνικής Παραγωγής.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των εγχώριων βιομηχανιών τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του χθες σε ημερίδα για την συμβολή της μεταποιητικής βιομηχανίας προαναγγέλλοντας παράλληλα και νέες πρωτοβουλίες για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, όπως τα ειδικά χωροταξικά και η απλούστευση διαδικασιών.

Μιλώντας στην ημερίδα που διοργάνωσαν το ΙΟΒΕ, η Ελληνική Παραγωγή και το μορφωτικό ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως σύντομα πρόκειται να τρέξουν τα ειδικά χωροταξικά για τη βιομηχανία, τις ΑΠΕ και τον τουρισμό. «Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και θα έχουμε νέα για ορισμένα από αυτά πριν κάνουμε Χριστούγεννα», είπε.

Αναφέρθηκε στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες κάνοντας ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο που πρόκειται να καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης με τις πρώτες 12 παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων και τον περιορισμό του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις. Θα υπάρχει επιπλέον ένα χωριστό νομοσχέδιο από το υπουργείο Ανάπτυξης στην κατεύθυνση της απλούστευσης αδειοδοτήσεων.

Ακόμη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε πως θα αξιοποιηθεί και το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» στο οποίο όπως είπε έχουν καταγραφεί πάνω από 4.000 διαδικασίες του δημοσίου και έχουν ήδη εντοπιστεί οι πρώτες 400 με τη μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που μπορούν να απλοποιηθούν ή και να καταργηθούν. «Για μένα αυτή η προσπάθεια είναι η πιο ευθεία και πιο συντονισμένη, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο των απλουστεύσεων και της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφέρθηκε και στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης στο οποίο όπως είπε έχουν βήματα με το νέο Δικαστικό Χάρτη και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις αλλά απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για μια δικαστική απόφαση στην αστική δικαιοσύνη στις 670 ημέρες που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος

Με τους εκπροσώπους των φορέων της ελληνικής βιομηχανίας να βρίσκονται στην ημερίδα, ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε πως τα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που είχε αναγγείλει ο πρωθυπουργός κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εξάλλου το ζήτημα του ενεργειακού κόστους για τις ελληνικές βιομηχανίες πρόβαλε στην τοποθέτησή του και ο πρόεδρος της ElvalHalcor και της Ελληνικής Παραγωγής, Μιχάλης Στασινόπουλος τονίζοντας πως με ένα κονδύλι της τάξης των 200 εκατομμυρίων μπορεί να λυθεί το θέμα της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία.

Στροφή στη μικροοικονομία - Απαιτείται σταθερότητα

O κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει σταθερότητα στα δημοσιονομικά και και τα μακροοικονομικά αλλά τόνισε πως η επόμενη φάση θα είναι «πιο δύσκολη, πιο σύνθετη και πιο πολύπλοκη», καθώς θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην μικροοικονομία, δηλαδή στην επιχειρηματικότητα.

«Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για να πετύχουμε θέλουμε σοβαρότητα και σταθερότητα», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης βάζοντας ως στόχους την περαιτέρω αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών.

«Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι δεν έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να κάνουμε», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Αλλά για να γίνουν χρειάζονται άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να τα κάνουν, χρειάζονται κυβερνήσεις αποτελεσματικές και χρειάζεται σταθερότητα στον τόπο».