Νέο υψηλό 11μήνου κατέγραψε τον Αύγουστο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 110 μονάδες από τις 109,1 μονάδες που ήταν τον Ιούλιο. Ο δείκτης βρίσκεται μια «ανάσα» από το προηγούμενο υψηλό των 110,1 μονάδων που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των προσδοκιών στη Βιομηχανία που είναι οι υψηλότερες του τελευταίου 12μήνου, ενώ σημαντική βελτίωση καταγράφουν τον Αύγουστο και οι προσδοκίες στις κατασκευές.

Από την άλλη πλευρά οι προσδοκίες στις υπηρεσίες καταγράφουν μια μικρή κάμψη σε σχέση με τα επίπεδα του Ιούλιου, διατηρώντας τη δυναμική τους κυρίως λόγω του κλάδου των ξενοδοχείων με την τρέχουσα αλλά και τη βραχυπρόθεσμη τουριστική κίνηση να παραμένει σε ικανοποιητικά για τον κλάδο επίπεδα.

Για έναν ακόμη μήνα καταγράφεται σημαντική επιδείνωση προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο με τις αρνητικές εκτιμήσεις να ξεπερνούν τις θετικές στο σύνολο του κλάδου για πρώτη φορά από τον περασμένο Νοέμβριο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι χαμηλές επιδόσεις των θετικών θερινών εκπτώσεων, καθώς όπως σημειώνουν εκπρόσωποι της αγοράς στο insider.gr οι τζίροι φέτος ήταν αισθητά χαμηλότεροι από την περσινή εκπτωτική περίοδο, ειδικά στην ένδυση και την υπόδηση.

Νέα υποχώρηση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη

Σε πλήρη αντίθεση με τις επιχειρηματικές προσδοκίες ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημειώνει τον Αύγουστο περαιτέρω υποχώρηση με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν σταθερά οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νοικοκυριά αναμένουν χειροτέρευση της οικονομικής τους κατάστασης αλλά και της οικονομικής κατάστασης της χώρας τους επόμενους 12 μήνες, ενώ στην πλειοψηφία τους αναβάλλουν τις μεγάλες αγορές.

Για έναν ακόμη μήνα πάντως, η αξιολόγηση των επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων της οικονομίας είναι σημαντικά βελτιωμένη και κυριαρχεί στην κατεύθυνση του οικονομικού κλίματος, παρά τους προβληματισμούς που εξακολουθούν να έχουν τα νοικοκυριά.

Μικρή επιδείνωση του κλίματος στην Ευρώπη

Τελείως αντίθετη είναι η εικόνα στην Ευρώπη. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε μικρή υποχώρηση τόσο σε επίπεδο ΕΕ (-0,3 μονάδες στις 94,9) όσο και σε επίπεδο Ευρωζώνης (-0,5 μονάδες στο 95,2).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οριακή υποχώρηση αποδίδεται στην μικρή επιδείνωση των προσδοκιών των κλάδων της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και των κατασκευών. Μόνο ο κλάδος του λιανικού εμπορίου κατέγραψε βελτίωση σε σχέση με τον Ιούλιο.

Σε ό,τι αφορά τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης ο δείκτης υποχώρησε αισθητά στην Ισπανία (-2,6 μονάδες) και σημείωσε μικρή πτώση σε Γερμανία (-1) και Ιταλία (-1). Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε αισθητά στην Ολλανδία (+3,5 μονάδες) και οριακά στην Πολωνία (+0,5). Στη Γαλλία το οικονομικό κλίμα παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο (+0,1).