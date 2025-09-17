Ντε Γκίντος για επιτόκια: Η ΕΚΤ κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές

Έτοιμη να προσαρμόσει την νομισματική της πολιτική εάν το απαιτήσει η οικονομική συγκυρία είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμη κι αν τα επιτόκια κρίνεται επί του παρόντος ότι βρίσκονται σε κατάλληλα επίπεδα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος.

Έτοιμη να προσαρμόσει την νομισματική της πολιτική εάν το απαιτήσει η οικονομική συγκυρία είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμη κι αν τα επιτόκια κρίνεται επί του παρόντος ότι βρίσκονται σε κατάλληλα επίπεδα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος.

«Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να διατηρούμε όλες τις επιλογές ανοιχτές», ανέφερε σε συνέντευξή του στη Die Welt που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. «Αν η κατάσταση αλλάξει, θα προσαρμόσουμε ανάλογα τη στάση μας. Και για να είμαι ειλικρινής: αν βρείτε κάποιον που μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τους επόμενους έξι μήνες, να τον προσλάβουμε αμέσως».

Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται κοντά στον στόχο και την οικονομία να αντέχει μέχρι στιγμής σε αντίξοες συνθήκες, όπως οι πόλεμοι και οι αμερικανικοί δασμοί, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και επενδυτές δεν αναμένουν νέες κινήσεις.

Ο ντε Γκίντος τόνισε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές «δεν κάνουν πάντα λάθος – αλλά δεν έχουν πάντα και δίκιο».

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα το μέλλον», πρόσθεσε. «Οι αγορές τείνουν να αντιδρούν με έντονη μεταβλητότητα, μια κεντρική τράπεζα, όμως, δεν μπορεί να είναι ευμετάβλητη. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή – και αυτό ακριβώς κάνουμε».

Τη Δευτέρα, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ υπογράμμισε ότι οι αξιωματούχοι πρέπει να διατηρήσουν σταθερό το κόστος δανεισμού, ενώ ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα.

Αντίθετα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, τόνισε την Παρασκευή ότι ένα νέο «ψαλίδισμα» δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Καθησυχάζει για Γαλλία

Ερωτηθείς για τη δυσκολία στη Γαλλία να συμφωνηθούν περικοπές στον προϋπολογισμό, ο ντε Γκίντος επανέλαβε ότι η ΕΚΤ δεν έχει συζητήσει το ενδεχόμενο παρέμβασης με το ειδικό εργαλείο κρίσης που της επιτρέπει να αγοράζει κρατικά ομόλογα.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των αγορών κρατικών ομολόγων, λειτουργούν ήρεμα και ομαλά», σημείωσε. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις πιέσεων ρευστότητας και, από τη δική μας οπτική, τα spreads των κρατικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ δεν αποτελούν αυτή τη στιγμή πηγή ανησυχίας».

Φώτο: getty images