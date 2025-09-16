Fed: Νέο δικαστικό «φρένο» στον Τραμπ - Στη θέση της η Λίζα Κουκ με φόντο τα επιτόκια

Το δικαστήριο στην Ουάσινγκτον απεφάνθη ότι η Κουκ μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται, όσο εκκρεμεί η αγωγή της κατά της απόφασης του Τραμπ να την αποπέμψει.

Νέες διαστάσεις αποκτά η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Fed ενόψει της κρίσιμης απόφασης για τα επιτόκια την Τετάρτη, καθώς ένα εφετείο εμπόδισε τον Λευκό Οίκο να απομακρύνει προς το παρόν την Λίζα Κουκ, από τη θέση της.

Το δικαστήριο στην Ουάσινγκτον απεφάνθη ότι η Κουκ μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται, όσο εκκρεμεί η αγωγή της κατά της απόφασης του Τραμπ να την αποπέμψει. Η απόφαση, με ψήφους 2-1, εκδόθηκε πριν από την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της FOMC όπου θα τεθεί σε ψηφοφορία η πορεία των επιτοκίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείεται να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να παρέμβει κατά της απόφασης, ενώ ο «εκλεκτός» του Αμερικανού προέδρου και οικονομικός του σύμβουλος, Στίβεν Μίραν, βρίσκεται καθ' οδόν για να ενταχθεί στο ΔΣ της Fed, αφού η Γερουσία έδωσε το «πράσινο φως».

Πρόκειται να καλύψει τη θέση που άδειασε πρόσφατα από την πρώην διοικητή της Fed, Αντριάνα Κούγκλερ. Οι Ρεπουμπλικάνοι επέσπευσαν την έγκριση του διορισμού του Μίραν, με τον Τραμπ να πιέζει για μειώσεις επιτοκίων.

Επενδυτές και οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg αναμένουν ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα μειώσουν τα επιτόκια κατά 0,25% την Τετάρτη, ωστόσο ο... απτόητος Τραμπ προέβλεψε μια «πολύ πιο μεγάλη περικοπή» στο κόστος δανεισμού.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε δήλωση τονίζοντας ότι «δεν σχολιάζει τρέχουσες ή μελλοντικές δικαστικές διαμάχες, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο έρευνας».

Η Fed δεν έχει πάρει θέση στη νομική κόντρα σχετικά με την προσπάθεια του Τραμπ να απολύσει την Κουκ, διαμηνύοντας πως θα σεβαστεί οποιαδήποτε απόφαση της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Η δικηγόρος της Κουκ, Άμπε Λόουελ, επεσήμανε σε κατάθεσή της την περασμένη εβδομάδα ότι οποιαδήποτε απόφαση που απειλεί την παρουσία της στη συνεδρίαση της Fed θα «βυθίσει την ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου σε αναταραχή καθώς έχει πραγματική δυνατότητα να επηρεάσει τις εγχώριες και ξένες αγορές».