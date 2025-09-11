Πόσα και τι δάνεια ρύθμισαν οι servicers τον Ιούλιο

Με υψηλό τέμπο συνεχίζονται οι ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, φτάνοντας τα 383,31 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιούλιo, για 7.167 οφειλέτες. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers, Cepal, doValue, Intrum και QQuant κατέχουν σχεδόν το 90% των υπό διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους 74 δισ. ευρώ.

Με υψηλό τέμπο συνεχίζονται οι ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, φτάνοντας τα 383,31 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιούλιo, για 7.167 οφειλέτες. Τον αμέσως προηγούμενο μήνα, είχαν προβεί σε ρύθμιση οφειλών ύψους 514,37 εκατ. ευρώ για 6.500 οφειλέτες.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers, δηλαδή, Cepal, doValue, Intrum και QQuant κατέχουν σχεδόν το 90% των υπό διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους 74 δισ. ευρώ. Tο μεγαλύτερο μερίδιο, ήτοι 32,2% βρίσκεται στα χέρια της Cepal, με την doValue να ακολουθεί στο 30,8%, την Intrum στο 25,4% και την QQuant στο 4,1%.

Κατά τον μήνα Ιούλιο, στο μεγαλύτερο ποσό ρυθμίσεων προχώρησε η QQuant, ύψους 122,72 εκατ. ευρώ. Από τις ρυθμίσεις αυτές, διμερείς για κάθε τύπο δανείου είναι ρυθμίσεις 30,4 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμίσεις 92,32 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010). Ακολουθεί η doValue με ρυθμίσεις 100,07 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 89,29 αφορούν διμερείς και 10,78 εκατ. του ν. Κατσέλη. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Cepal με ρυθμίσεις 88,22 εκατ. ευρώ, με τις διμερείς να καταλαμβάνουν τα 38,08 εκατ. ευρώ και του νόμου Κατσέλη 50,14 εκατ. ευρώ. Η Intrum επίσης προχώρησε σε ρυθμίσεις ύψους 72,3 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, εκ των οποίων τα 60,06 εκατ. ήταν διμερείς.

Από πλευράς αριθμού οφειλετών, τα πρωτεία διατηρεί η QQuant, έχοντας προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών για 2.749 (1.901 στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη - 848 διμερείς), με τις ρυθμίσεις της Intrum να αφορούν 1.905 οφειλέτες (681 στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη - 1.219 διμερείς), της Cepal 1.387 (562 οφειλέτες στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη - 825 διμερείς) και της doValue 1.126 οφειλέτες (82 στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη - 1.044 διμερείς).

Το 41% των ρυθμίσεων (σε ποσά) αφορά οφειλές στεγαστικών δανείων, οι οποία στην πλειοψηφία τους ρυθμίστηκαν από QQuant (58,24 εκατ. ευρώ) και doValue (46,56 εκατ. ευρώ). Ως προς τα καταναλωτικά, τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο ρυθμίσεων, κατέχει η QQuant με ρυθμίσεις ύψους 56,37 εκατ. ευρώ και η Intrum, με ρυθμίσεις 26,47 εκατ. ευρώ.

Υψηλές είναι και οι οφειλές πολύ μικρών επιχειρήσεων που ρύθμισαν οι τέσσερις servicers, φτάνοντας σωρευτικά τα 66,73 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, μέσω του Εξωδικαστικού έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο (Εφορία, ΚΕΑΟ κλπ) και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς (τράπεζες, servicers κλπ) 4,36 δισ. ευρώ. Το 49% των ρυθμίσεων προς χρηματοπιστωτικούς φορείς έλαβε κούρεμα οφειλής άνω του 30% μέσω του Εξωδικαστικού. Το μέσο κούρεμα για οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχεται στο 14,55%, για στεγαστικά στο 13%, επιχειρηματικά δάνεια στο 30,54% και για καταναλωτικά στο 34,65% (οφειλές προς χρηματοπιστωτικούς φορείς).