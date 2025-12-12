Aπώλειες στη Wall Street - Συνεχίζονται οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Γύρισε αρνητικά ο δείκτης Dow Jones παρά το ρεκόρ που σημείωσε στο ξεκίνημα των συναλλαγών της Παρασκευής.

Γύρισε αρνητικά ο δείκτης Dow Jones παρά το ρεκόρ που σημείωσε στο ξεκίνημα των συναλλαγών της Παρασκευής στη Wall Street, καθώς η μαζική «φυγή» από τις τεχνολογικές συνεχίζεται και οι επενδυτές κατευθύνουν τα χρήματά τους σε πιο σταθερές επιλογές. Οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο ξεκίνησαν έπειτα από τα απογοητευτικά αποτελέσματα που παρουσίασε η Oracle νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διολισθαίνει 0,59% στις 48.415 μονάδες, ενώ νωρίτερα ανήλθε σε ενδοσυνεδριακό υψηλό με άνοδο 0,2%. Από την άλλη, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 υποχωρεί 1,3% στις 6.811 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq χάνει 1,99% στις 23.123 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της εταιρείας κατασκευής τσιπ Broadcom κάνει βουτιά 7% παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του δ' τριμήνου και εξέδωσε ισχυρό guidance αναφέροντας ότι οι πωλήσεις από τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να διπλασιαστούν.

Εταιρείες όπως η Palantir και η Micron σημειώνουν επίσης απώλειες λόγω των πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο, ενώ ο χρηματοοικονομικός, ο υγειονομικός και ο βιομηχανικός σημείωσαν μικρά κέρδη.

Η μετοχή της Lululemon, αντίθετα, κάνει άλμα 12% αφότου η εταιρεία αθλητικής ένδυσης ανακοίνωσε ότι ο CEO της θα αποχωρήσει στα τέλη Ιανουαρίου, καθώς απογοήτευσε με τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια του ενός έτους που βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 0,45%, ο Dow σχεδόν 1,6%, ενώ ο Nasdaq κάτω του 0,1%. Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν αυτή την εβδομάδα, με τον δείκτη Russell 2000 να σημειώνει άνοδο 2,7%.

Περισσότερες μειώσεις επιτοκίων για το 2026 από πολλούς συναδέλφους του προβλέπει ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγο, Όστιν Γκούλσμπι, παρά το γεγονός πως ήταν ένας από τους δύο αξιωματούχους που διαφώνησαν την Τετάρτη με την απόφαση της Fed να «ρίξει» κατά 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια, επειδή ήθελε να περιμένει περισσότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

«Δεν έχω "hawkish" στάση με τα επιτόκια για το επόμενο έτος», δήλωσε ο Γκούλσμπι την Παρασκευή σε τηλεοπτική συνέντευξη στο CNBC. «Είμαι ένας από τους πιο αισιόδοξους για το πώς μπορούν να μειωθούν τα επιτόκια το επόμενο έτος» τόνισε.

Αντίθετα, η πρόεδρος της Fed της Φιλαδέλφεια, Άννα Πόλσον, υιοθέτησε μια πιο ήπια στάση την Παρασκευή, λέγοντας ότι «ανησυχεί ακόμα λίγο περισσότερο για την αδυναμία της αγοράς εργασίας παρά για τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό». Η Πόλσον θα εναλλάσσεται στον κατάλογο ψηφοφόρων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο, ενώ οι Γκούλσμπι και Σμιντ θα αποχωρήσουν.