Υδρογονάνθρακες: Θετικά σήματα για Κρήτη & Πελοπόννησο - Δύο «παίκτες» ήδη με δυνατότητα για προσφορά

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, ήδη δύο «μνηστήρες» έχουν αγοράσει τα σεισμικά δεδομένα των υπό παραχώρηση μπλοκ, με συνέπεια να πληρούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω συμμετοχή στη διαδικασία.

«Ζεστές» είναι τουλάχιστον δύο εταιρείες για τη διεκδίκηση των θαλάσσιων μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο, για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, τα αντίστοιχα σεισμικά δεδομένα έχουν εξαγοραστεί από δύο «παίκτες» του κλάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά των μετρήσεων δεν σηματοδοτεί και βέβαιη «κάθοδο» στον διαγωνισμό – μία ενδιαφερόμενη εταιρεία αποκτά τις μετρήσεις ακριβώς για να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τις υπό παραχώρηση περιοχές και να λάβει τις τελικές αποφάσεις της. Από την άλλη μεριά, όμως, η προμήθεια των δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς. Κάτι που σημαίνει ότι δύο «παίκτες» της αγοράς έχουν ήδη αποκτήσει «εισιτήριο» για συμμετοχή στην επόμενη φάση της διαδικασίας, αν προκρίνουν αυτό το ενδεχόμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται για μία θετική ένδειξη για αίσια έκβαση του διαγωνισμού, καταδεικνύοντας ότι η πόρτα διεκδίκησης είναι ανοικτή για δύο «μνηστήρες». Τελεσίδικη απάντηση για το τι σημαίνει αυτή η ένδειξη θα δοθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 17:00, όταν θα ολοκληρωθεί η διορία για την υποβολή προσφορών – δηλαδή όταν θα έρθει η «ώρα της αλήθειας», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εκφράζοντας αισιοδοξία για την έκβαση, σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο διαγωνισμός

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων μπλοκ. Πρόκειται για τα θαλασσοτεμάχια «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2». Με την παραχώρησή τους, θα προστεθούν 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα προς εξερεύνηση για την ύπαρξη υδρογονανθράκων. Μάλιστα, η ανάληψη των ερευνών από μία εταιρεία ή κοινοπραξία θα τη φέρει στην πρώτη θέση από πλευράς έκτασης των οικοπέδων υπό διαχείριση. Δεύτερη θα είναι η ExxonMobil με 35.655 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέσω της συμμετοχής στις παραχωρήσεις «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης», σε κοινοπραξία με τη Helleniq Energy.

Τα σενάρια για τις προσφορές

Προς ώρας δεν υπάρχουν πληροφορίες αναφορά με την ταυτότητα των δύο εταιρειών. Πάντως, η δις εξαγορά των σεισμικών «πακέτων» σημαίνει πως πληρούνται οι προϋποθέσεις για μία τουλάχιστον προσφορά. Το σενάριο αυτό αφορά την περίπτωση όπου οι δύο «παίκτες» σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κοινοπραξία, καθώς ένα κοινοπρακτικό σχήμα έχει δυνατότητα διεκδίκησης μόνον αν όλα τα μέλη του έχουν αποκτήσει τις μετρήσεις.

Εναλλακτικό, και πιο θετικό, σενάριο είναι να έχει ανοίξει ο δρόμος για δύο ανεξάρτητες συμμετοχές. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η μία εταιρεία να βρίσκεται σε συνεννόηση με κάποιον τρίτο «παίκτη» για κοινή «κάθοδο» στον διαγωνισμό, έχοντας αναλάβει και για λογαριασμό του την επεξεργασία των μετρήσεων.

Με δεδομένο ότι απομένουν αρκετές ημέρες μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, ο «παίκτης» αυτός θα μπορούσε να προχωρήσει αργότερα στην αγορά των δεδομένων, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην κοινοπραξία.

Οι εταιρείες – φαβορί

Όσον αφορά τις εταιρείες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για υποβολή προσφοράς, και κατά συνέπεια πως έχουν εξαγοράσει τα δεδομένα, στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η αμερικανική Chevron. Κι αυτό γιατί είναι εκείνη που προκάλεσε τον διαγωνισμό για τα τρία θαλασσοτεμάχια, προχωρώντας σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το «Νότια της Πελοποννήσου» σε πρώτη φάση και στη συνέχεια για τα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2».



Την ίδια στιγμή, όπως έχει γράψει το insider.gr, σαφές βήμα για τη συμμετοχή στον επόμενη φάση της διαδικασίας έχει πραγματοποιήσει και η Helleniq Energy, προχωρώντας στη σύσταση τριών θυγατρικών που φέρουν τα ονόματα ισάριθμων «οικοπέδων» του διαγωνισμού. Έτσι, μέσω της Helleniq Upstream (δηλαδή του επιχειρηματικού της βραχίονα στην έρευνα & παραγωγή υδρογονανθράκων) ίδρυσε τις «Helleniq Upstream Νότια της Πελοποννήσου», «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης Ι» και «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης ΙΙ».

Στην ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων τον Ιούνιο, ο CEO του Ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης, είχε αφήσει να διαφανεί πως ο Όμιλος ενδιαφερόταν για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Προϋπόθεση για αυτό πάντως αποτελεί η εξεύρεση εταίρου, καθώς όλες αυτές οι περιοχές χαρακτηρίζονται από μεγάλα βάθη, επομένως απαιτούν τεχνογνωσία στον κλάδο (που η Helleniq Energy στερείται), όσο και σημαντικά κεφάλαια. Ένα σενάριο που έχει δει το φως της δημοσιότητας είναι ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος να συμπράττει με τη Chevron.

Παράλληλα, έχει υπάρξει ενδιαφέρον και από ευρωπαϊκούς κολοσσούς και πιο συγκεκριμένα από την BP & Eni, με όλες τις ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι οι δύο εταιρείες έχουν επισκεφθεί το data room της ΕΔΕΥΕΠ, στο οποίο έχουν αναρτηθεί τα διαθέσιμα σεισμικά. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν μετά την επίσκεψη, τουλάχιστον για κάποια από αυτές τις εταιρείες, ακολούθησε και η εξαγορά των μετρήσεων.

Κρίσιμα γεωπολιτικά οφέλη

Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τους υδρογονάνθρακες που ενδεχομένως υπάρχουν κάτω από τις ελληνικές θάλασσας έρχεται σε μία συγκυρία όπου σχεδόν όλοι οι πετρελαϊκοί κολοσσοί αυξάνουν τη δραστηριοποίησή τους στην ευρύτερη ΝΑ Μεσόγειο. Είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι η Chevron είναι έτοιμη να επιστρέψει έπειτα από μία 10ετία στη Λιβύη (όπως σχεδιάζουν και η ΒΡ και Shell). Επίσης, η ExxonMobil εντατικοποιεί τις έρευνες στην Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία της και στην Αίγυπτο.

Η αξιοποίηση αυτού του θετικού momentum, όπως είναι φυσικό, θα έχει σημαντικά οφέλη για τη χώρα μας, στην περίπτωση που μετουσιωθεί σε προσφορές στον εν εξελίξει διαγωνισμό. Κι αυτό γιατί θα ακυρώσει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αποδεικνύοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι μόνο προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, αλλά και η «πυξίδα» με την οποία δραστηριοποιούνται οι διεθνείς κολοσσοί.

Μία τέτοια εξέλιξη θα είναι κρίσιμη στη συγκεκριμένη συγκυρία όπου έχουν αυξηθεί οι τουρκικές αξιώσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των ερευνών για την όδευση της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Παράλληλα, θα αυξήσει κατακόρυφα τις επενδύσεις στις εγχώριες έρευνες υδρογονανθράκων, ώστε να απαντηθεί κατά πόσο κάτω από το ελληνικό υπέδαφος κρύβεται ή όχι εκμεταλλεύσιμος ορυκτός πλούτος.