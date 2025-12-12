Ουκρανία: Φωτιά σε πλοίο σε λιμάνι της Οδησσού μετά από ρωσική επίθεση

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο. Μία από τις πηγές αναγνώρισε το πλοίο ως το Cenk T.

Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανικής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία απείλησε την περασμένη εβδομάδα να «κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας από τη θάλασσα» ως αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις με θαλάσσια drones σε μη αδειοδοτημένα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν στη Ρωσία για να εξάγουν ρωσικό πετρέλαιο.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο. Μία από τις πηγές αναγνώρισε το πλοίο ως το Cenk T.

Σύμφωνα με το MarineTraffic, ένα πλοίο υπό σημαία Παναμά που έφερε αυτό το όνομα αναγνωρίστηκε να βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα πριν από 21 ώρες.

Μια πηγή δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι Τούρκος. Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ