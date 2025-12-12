ΧΑ: «Μαγνήτης» για τον Γενικό Δείκτη οι 2.100 μονάδες

Σε μία ακόμα συνεδρίαση οριακών διακυμάνσεων και χαμηλού τζίρου, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε με άξονα τις 2.100 μονάδες. Viohalco, ElvalHalcor και ΕΥΔΑΠ ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Σε μία ακόμα συνεδρίαση οριακών διακυμάνσεων και χαμηλού τζίρου, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών έκλεισε την Παρασκευή με -οριακά- αρνητικό πρόσημο.

Αν και στα πρώτα 60 λεπτά των συναλλαγών προσπάθησε να διατηρήσει θετικό πρόσημο, από τις 11:30 και μετά ο ΓΔ κινήθηκε μόνιμα πτωτικά, εν μέσω επιλεκτικών, αλλά αντίρροπων, τάσεων στο ταμπλό. Τόσο οι εισροές όσο και οι εκροές ήταν στοχευμένες και, στη συντριπτική τους πλειονότητα, συγκρατημένες.

Έτσι, κινούμενος σε εύρος διακύμανσης που δεν ξεπέρασε τις 16 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης την Παρασκευή άλλαξε σχεδόν 30 φορές πλευρά εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων, για να κλείσει τελικά με απώλειες 0,08% στις 2.104,21 μονάδες. Οριακή η μεταβολή του ΓΔ και σε επίπεδο εβδομάδας, που υποχώρησε 0,02% χάνοντας περίπου… μισή μονάδα.

Έως το τέλος του έτους, και με τον τζίρο λογικά να αποδυναμώνεται όσο θα πλησιάζει η εορταστική περίοδος, το πιθανότερο είναι ότι η εικόνα στο ταμπλό θα μείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Υπενθυμίζεται ότι εντός του Δεκεμβρίου, σε σύνολο 10 συνεδριάσεων, ο Γενικός Δείκτης «μετράει» 5 κλεισίματα πάνω από τις 2.100 μονάδες και ισάριθμα κάτω από αυτές.

Η ερχόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία πλήρης εβδομάδα του 2025 καθώς, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, η αγορά θα λειτουργήσει μόνο Δευτέρα (22/12) και Τρίτη (23/12) και θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 24-26 Δεκεμβρίου.

Έως τότε αναμένονται νέα από το μακροοικονομικό πεδίο. Αρχικά, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η ΕΚΤ, η οποία αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο του ευρώ αμετάβλητο. Ωστόσο, ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας θα εκφραστούν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Στις ΗΠΑ, την ερχόμενη εβδομάδα θα δημοσιευθούν σημαντικά στοιχεία για την αγορά εργασίας (στις 16/12) και τις τιμές καταναλωτή (στις 18/2), τα οποία θα καλύπτουν ταυτόχρονα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, που «χάθηκαν» λόγω του shutdown. Ξένοι αναλυτές εκτιμούν πως τα στοιχεία θα επιβεβαιώσουν την τάση επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να εμφανίσει νέα άνοδο. Ωστόσο, εξαιτίας του shutdown, μεγάλο μέρος των δεδομένων του Οκτωβρίου δεν συλλέχθηκε και, ως αποτέλεσμα, οι εκθέσεις θα περιέχουν σημαντικά κενά.

Εντός συνόρων, τη Δευτέρα 15/12 αναμένεται να επιστρέψει σε διαπραγμάτευση η μετοχή της Eurobank, μετά τη συγχώνευση της holding με τη μητρική, ενώ ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς, η οποία για τον ίδιο λόγο δεν θα διαπραγματεύεται μεταξύ 17 και 19 Δεκεμβρίου και αναμένεται να επανέλθει στις 22/12. Την ερχόμενη εβδομάδα επίσης έχουμε λήξη παραγώγων (19/12).

Στο ταμπλό της Παρασκευής, σε αρνητικό έδαφος έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών, υποχωρώντας 0,34% στις 2.342,06 μονάδες, ενώ από τη σύνθεσή του η Alpha Bank ήταν ο μοναδικός τίτλος που έκλεισε με θετικό πρόσημο.

Στο σύνολο του ταμπλό 64 μετοχές ολοκλήρωσαν με άνοδο, έναντι 51 σε αρνητικό έδαφος και 36 αμετάβλητων. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 164,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €24,64 σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Stock - picking σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισε η άνοδος 4,06% της Viohalco στα 11,78 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά πλέον τα 3 δισ. ευρώ, ακολούθησε η ElvalHalcor με άνοδο 3,97% στα 3,79 ευρώ, και η ΕΥΔΑΠ ενισχυμένη 3,89% στα 7,75 ευρώ. Στα 3,43 ευρώ, ενισχυμένη 0,82%, ακολούθησε η Alpha Bank.

Σε ποσοστό που δεν ξεπέρασε το 0,4% ενισχύθηκαν επίσης οι Coca-Cola HBC (+0,38%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,32%), ΔΑΑ (+0,29%), Aegean (+0,29%), ΟΠΑΠ (+0,27%), ΔΕΗ (+0,23%) και Cenergy (+0,13%). Χωρίς μεταβολή έκλεισε ο τίτλος της Aktor στα 9,45 ευρώ, όπως και οι μετοχές των Τιτάν και Lamda Development στα €45,90 και €7,13 αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος, Helleniq Enegry και Optima υποχώρησαν 1,81% και 1,50% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% υποχώρησε και η Τρ. Πειραιώς (-1,07%). Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι μετοχές των ΕΤΕ (-0,73%), Jumbo (-0,58%), Τρ. Κύπρου (-0,50%), Metlen (-0,38%), Σαράντης (-0,15%), ΟΤΕ (-0,12%) και Motor Oil (–0,06%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με όγκο 323 χιλ. τεμαχίων, εκ των οποίων 147 χιλ. μέσω τριών πακέτων, η Profile ξεχώρισε ενισχυμένη 6,40% στα 7,81 ευρώ. Αξιόλογα κέρδη και για τις Fourlis και Άβαξ που έκλεισαν στο +2,04% και +1,69% αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος, ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,67% στα 35,40 ευρώ και ακολούθησαν με απώλειες περί του 1% οι μετοχές των Alumil, Trade Estates και ΟΛΠ.