Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιώργου Λαμπράκη

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιώργου Λαμπράκη
Ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν σήμερα από το «ελληνικό FBI».

Με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν σήμερα από το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της υπόθεσης για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

