Γκούλσμπι (Fed): Εξηγεί γιατί ψήφισε «παύση»... αλλά είναι από τους πιο αισιόδοξους για μειώσεις επιτοκίων το 2026

Περισσότερες μειώσεις επιτοκίων για το 2026 από πολλούς συναδέλφους του προβλέπει ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγο, Όστιν Γκούλσμπι, παρά το γεγονός πως ήταν ένας από τους δύο αξιωματούχους που διαφώνησαν την Τετάρτη με την απόφαση της Fed να «ρίξει» κατά 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια, επειδή ήθελε να περιμένει περισσότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

«Δεν έχω "hawkish" στάση με τα επιτόκια για το επόμενο έτος», δήλωσε ο Γκούλσμπι την Παρασκευή σε τηλεοπτική συνέντευξη στο CNBC. «Είμαι ένας από τους πιο αισιόδοξους για το πώς μπορούν να μειωθούν τα επιτόκια το επόμενο έτος» τόνισε.

Τα σχόλια του επικεφαλής της Fed του Σικάγο έρχονται μετά την ψήφο του κατά τη μείωση των επιτοκίων την Τετάρτη, η οποία σηματοδότησε την πρώτη διαφωνία του από τότε που εντάχθηκε στην κεντρική τράπεζα το 2023.

Αυτή η διαφωνία τον ευθυγράμμισε με τον πρόεδρο της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, ο οποίος ψήφισε κατά της προηγούμενης μείωσης των επιτοκίων τον Οκτώβριο και εξέφρασε μια ακόμη διαφωνία κατά της απόφασης αυτής της εβδομάδας.

«Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο μας εδώ και τεσσεράμισι χρόνια, η περαιτέρω πρόοδος σε αυτόν έχει καθυστερήσει εδώ και αρκετούς μήνες και σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες και οι καταναλωτές με τους οποίους έχουμε μιλήσει τελευταία προσδιορίζουν τις τιμές ως κύρια ανησυχία, θεώρησα ότι η πιο συνετή πορεία θα ήταν να περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε σε ξεχωριστή του ανακοίνωση, θέλοντας να διευκρινίσει την αρνητική του ψήφο.

Αντίθετα, η πρόεδρος της Fed της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, υιοθέτησε μια πιο ήπια στάση την Παρασκευή, λέγοντας ότι «ανησυχεί ακόμα λίγο περισσότερο για την αδυναμία της αγοράς εργασίας παρά για τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό». Η Πόλσον θα εναλλάσσεται στον κατάλογο ψηφοφόρων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο, ενώ οι Γκούλσμπι και Σμιντ θα αποχωρήσουν.

«Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή βλέπω μια αξιοπρεπή πιθανότητα ο πληθωρισμός να μειωθεί καθώς περνάμε τον επόμενο χρόνο», δήλωσε η Πόλσον σε μια εκδήλωση στο Ντέλαγουερ. «Η αγορά εργασίας είναι εντάξει, αλλά οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι αυξημένοι» τόνισε.