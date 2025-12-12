Επιχειρήσεις | Διεθνή

Ο πιο ατάραχος άνθρωπος στο δωμάτιο για το τρίγωνο Netflix, Warner Bros και Paramount

Newsroom
Ο πιο ατάραχος άνθρωπος στο δωμάτιο για το τρίγωνο Netflix, Warner Bros και Paramount
Η εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) είναι μια από τις μεγαλύτερες μάχες στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) είναι μια από τις μεγαλύτερες μάχες στην κινηματογραφική βιομηχανία, με την είδηση να σπέρνει πανικό σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σχετικά το μέλλον του τηλεοπτικού, ψυχαγωγικού και ενημερωτικού τοπίου και να κατακλύζει τα τελευταία εικοσιτετράωρα την ειδησεογραφία.

Παρά το γεγονός πως για τους περισσότερους, η εξαγορά της από το Netflix ήταν μέχρι πρότινος δεδομένη, η τελευταία, επιθετική προσφορά εξαγοράς της από την Paramount Skydance για την απόκτηση του Warner Bros Discovery, μοιάζει λες και κάποιος να τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια του γίγαντα του streaming, λίγο πριν πέσουν οι τελευταίες υπογραφές για το deal.

