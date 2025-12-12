Πολιτική | Διεθνή

Φίτσο για Ουκρανία: Δεν θα υποστηρίξω τίποτα - Ας καθίσουμε στις Βρυξέλλες και Πρωτοχρονιά

«Είπα στον Α. Κόστα ότι δεν θα υποστηρίξω τίποτα, ακόμα κι αν χρειαστεί να καθίσουμε στις Βρυξέλλες μέχρι την Πρωτοχρονιά, κάτι που θα οδηγούσε σε υποστήριξη των στρατιωτικών δαπανών της Ουκρανίας».

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, έκανε γνωστό ότι απέστειλε επιστολή απάντησης στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, πως θα πρέπει να συμφωνήσουν στον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας, με την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων να βρίσκεται στο τραπέζι.

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, «τον σέβομαι απόλυτα, αλλά ενώ μιλούσε για χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγώ επαναλάμβανα συνεχώς την παράλογη, καθημερινή δολοφονία εκατοντάδων έως χιλιάδων Ρώσων και Ουκρανών. Αν για τη Δυτική Ευρώπη η ζωή ενός Ρώσου ή ενός Ουκρανού αξίζει τα λεφτά, δεν θέλω να είμαι μέρος μιας τέτοιας Δυτικής Ευρώπης».

Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι δεν θα οπισθοχωρήσει από τις θέσεις του και απαντάει στον Αντόνιο Κόστα, που έχει δηλώσει ότι οι ηγέτες δεν θα φύγουν από το Συμβούλιο αν δεν αποφασίσουν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. «Είπα στον Α. Κόστα ότι δεν θα υποστηρίξω τίποτα, ακόμα κι αν χρειαστεί να καθίσουμε στις Βρυξέλλες μέχρι την Πρωτοχρονιά, κάτι που θα οδηγούσε σε υποστήριξη των στρατιωτικών δαπανών της Ουκρανίας».

«Είμαι έτοιμος, ως πρωθυπουργός της Σλοβακικής Δημοκρατίας, να υποστηρίξω την Ουκρανία στην ανοικοδόμηση, βάσει διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Σλοβακίας και της Ουκρανίας, αλλά απορρίπτω την άσκοπη δολοφονία» έσπευσε να συμπληρώσει. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Φίτσο έκανε γνωστό ότι την επιστολή του την κοινοποίησε και στους ηγέτες της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

