Ουκρανία: Οι ρωσικές απώλειες στον πόλεμο έφθασαν τους 155.368 νεκρούς

Το 44% όλων των εθελοντών που σκοτώθηκαν είναι άνδρες ηλικίας 45-55 ετών. Η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτικών είναι τα 38 έτη.

Το BBC (ρωσική υπηρεσία) σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφία Mediazona (ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί από τις ρωσικές αρχές ‘ξένος πράκτορας’) και ομάδα εθελοντών, έχουν ταυτοποιήσει τα ονόματα 155.368 Ρώσων στρατιωτικών, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι εθελοντές, που υπέγραψαν σύμβαση με τον ρωσικό στρατό μετά την έναρξη του πολέμου, αποτελούν ήδη το 30% των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ενώ ένα χρόνο πριν αποτελούσαν το 15%.

Το 44% όλων των εθελοντών που σκοτώθηκαν είναι άνδρες ηλικίας 45-55 ετών. Η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτικών είναι τα 38 έτη.

Βάσει των νεκρολογιών και των δηλώσεων που έχουν κάνει οι συγγενείς τους, μπορεί να συμπεράνει κανείς, γράφει το BBC, ότι η πλειοψηφία όσων υπέγραψαν σύμβαση μετά το 2022 το έκαναν οικειοθελώς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπήρξαν περιπτώσεις εξαναγκασμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

