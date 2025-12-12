Πτωτικό κλείσιμο στις ευρωαγορές με το focus σε νέα μάκρο

Στο επίκεντρο νέα μάκρο. Αναμένονται νέες αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική από BoE και ΕΚΤ την επόμενη εβδομάδα.

Πτωτικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές την τελευταία ημέρα της εβδομάδας παρά το γεγονός πως κινούνταν σε θετικό έδαφος για το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, καθώς η αισιοδοξία που επικράτησε χθες στη Wall Street δεν είχε διάρκεια ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν νέα μάκρο για τις οικονομίες της περιοχής.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,47% στις 578,62 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,58% στις 5.720 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 0,42% στις 24.175 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,14% στις 8.074 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,64% στις 9.641 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,45% στις 43.506 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε στο -0,27% και τις 16.836 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Magnum υποχώρησε 1,6% από την προηγούμενη συνεδρίαση. Η μετοχή έκανε «πρεμιέρα» τη Δευτέρα στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ με τιμή στα 12,2 ευρώ, ελαφρώς κάτω από την τιμή εκκίνησης των 12,8 ευρώ.

Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένονται αποφάσεις για την νομισματική πολιτική από την Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 18 Δεκεμβρίου, αλλά και τις Norges Bank της Νορβηγίας και Riksbank της Σουηδίας την ίδια μέρα.

Μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, στη Γερμανία, ο πληθωρισμός έφτασε το 2,3% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική αναφορά του Ομοσπονδιακού Στατιστικού Γραφείου (Destatis). Ο δείκτης επιβεβαιώνει την προηγούμενη εκτίμηση, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Οκτώβριο. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική αναφορά του Στατιστικού Γραφείου της Γαλλίας (INSEE). Ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και τις τιμές που δόθηκαν στην προκαταρκτική εκτίμηση. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,2%.

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε απρόσμενη συρρίκνωση στο δ' τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Αυτό έρχεται μετά από μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1% στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μηδενική ανάπτυξη στο εξεταζόμενο διάστημα.

Η βρετανική στατιστική υπηρεσία σημείωσε ότι η παραγωγή υπηρεσιών παρέμεινε στάσιμη, η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 0,3% και η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,5%, «κυρίως λόγω της πτώσης στην παραγωγή αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων κατά την περίοδο αυτή».