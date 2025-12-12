Τηλεφωνική επικοινωνία Κόστα με ηγέτες της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι: «Προετοιμάζω το επερχόμενο EUCO στις τηλεφωνικές συνομιλίες μου με τους ηγέτες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι: «Προετοιμάζω το επερχόμενο EUCO στις τηλεφωνικές συνομιλίες μου με τους ηγέτες.

Preparing the upcoming #EUCO in my calls with leaders.



Together, we have faced important meetings before - and we will face more. And we’re once again ready to deliver solutions.



In my preparation calls with the EUCO members, one clear message stands out: in October we… pic.twitter.com/fZhhDkGa3J — António Costa (@eucopresident) December 12, 2025

Μαζί έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικές συναντήσεις στο παρελθόν - και θα αντιμετωπίσουμε κι άλλες. Και είμαστε και πάλι έτοιμοι να προσφέρουμε λύσεις. Στις προπαρασκευαστικές συνομιλίες μου με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα σαφές μήνυμα ξεχωρίζει: τον Οκτώβριο δεσμευτήκαμε να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πραγματικότητα».