ΧΑ: Κατοχύρωση κερδών στις τράπεζες, ήπιες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην 6η -μόλις- πτωτική του συνεδρίαση εντός του 2026. Ανάχωμα το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην 6η -μόλις- πτωτική του συνεδρίαση εντός του 2026.

Αν και ξεκίνησε σε ανοδικό τέμπο, με κέρδη περί του 1% και ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.372 μονάδες, η αγορά σταδιακά «υπέκυψε» σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που είχαν ως επίκεντρο τις τράπεζες.

Με δεδομένο ότι η τρέχουσα εβδομάδα είναι η 7η διαδοχική ανοδική για το ΧΑ και ότι η αγορά διανύει έναν ιδιαιτέρως κερδοφόρο μήνα, προερχόμενη μάλιστα από ένα «εκρηκτικό» διήμερο, η σημερινή πτωτική κίνηση κάθε άλλο παρά αιφνιδιάζει.

Ασφαλώς, ο βασικός κινητήριος μοχλός παραμένει για την αγορά το ενδεχόμενο αναβάθμισης από την MSCI, εξέλιξη που εκφεύγει από τα πλαίσια ενός συνήθους χρηματιστηριακού κύκλου και επιφέρει, αν επιβεβαιωθεί, δομικές αλλαγές συστημικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, πτωτικές συνεδριάσεις σαν τη σημερινή όχι μόνο δεν επηρεάζουν την ανοδική τάση, αντιθέτως λειτουργούν ως βαλβίδα αποσυμπίεσης και, πιθανότατα, ως έναυσμα επανατοποθετήσεων.

Απέναντι στις πιέσεις που δέχθηκαν οι τράπεζες, οι οποίες τις αμέσως προηγούμενες ημέρες είχαν υπεραποδώσει σημαντικά, λειτούργησε ως ανάχωμα το αγοραστικό ενδιαφέρον που συνέχισε να διοχετεύεται σε σειρά μη τραπεζικών blue chips.

Έτσι, για τον Γενικό Δείκτη, και μετά από εναλλαγές προσήμου, οι απώλειες ήταν τελικά ελεγχόμενες, με πτώση 0,54% στις 2.334,66 μονάδες.

Για τον δείκτη των τραπεζών, από τη σύνθεση του οποίου ξεχώρισε η άνοδος 3,46% της Optima στα 8,67 ευρώ, οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 2,37% στις 2.736,45 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο της ημέρας να διαμορφώνεται σε 641,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €146,3 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισε ένα πακέτο για 5,5 εκατ. τεμάχια της Alpha Bank στην τιμή των 4,108 ευρώ, αξίας 22,59 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 46 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 67 που υποχώρησαν και 37 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών τίτλων να διαμορφώνεται σε 1:1,5.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, την άνοδο της Optima ακολούθησαν οι ElvalHalcor και Metlen, ενισχυμένες 3,44% και 2,07% αντίστοιχα. Περί του 1,8% ενισχύθηκαν οι Cenergy και Σαράντης στα €19,14 και €13,76, ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,34 ευρώ με άνοδο 1,64%, ενώ στο +1,56% και τα 20,12 ευρώ ολοκλήρωσε η ΔΕΗ.

Με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν οι συναλλαγές και για τους τίτλους των Τιτάν (+1,38%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,15%), ΔΑΑ (+1,14%) και Lamda Development (+1,13%). Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι Helleniq Energy (+0,57%), Coca-Cola HBC (+0,53%) και Motor Oil (+0,47%), ενώ η Τρ. Κύπρου έκλεισε αμετάβλητη στα 9,36 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Alpha Bank υποχώρησε 4,24% στα 4,02 ευρώ, η Eurobank 3,26% στα 4,18 ευρώ, η ΕΤΕ 2,59% στα 15,24 ευρώ και η Τρ. Πειραιώς 1,50% στα 8,64 ευρώ. Με απώλειες μικρότερες του 1% ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Aegean (-0,93%), Viohalco (-0,75%), ΕΥΔΑΠ (-0,42%), ΟΤΕ (-0,38%), Jumbo (-0,32%) και Aktor (-0,18%).