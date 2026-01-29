Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Fourlis: Πάνω από 10% το ποσοστό της HOLD Alapkezelo

Fourlis: Πάνω από 10% το ποσοστό της HOLD Alapkezelo
Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η εταιρεία HOLD Alapkezelo κατέχει άμεσα στην εταιρεία ανήλθε του ορίου του 10% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 10,03%.

Η Fourlis Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι κατόπιν γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία HOLD Alapkezelo στις 27 Ιανουαρίου 2026, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η εταιρεία HOLD Alapkezelo κατέχει άμεσα στην εταιρεία ανήλθε του ορίου του 10% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 10,03%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5.128.880 δικαιώματα ψήφου.

