Έκρηξη σε διυλιστήριο στην Τουρκία

Έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή της Νικομήδεια της Τουρκίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/1).
Μετά την έκρηξη και έπειτα από σχετική ειδοποίηση, στο σημείο έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η έκρηξη εκδηλώθηκε σε δεξαμενή υπό συντήρηση.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο.
