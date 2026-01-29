Έκρηξη σε διυλιστήριο στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η έκρηξη εκδηλώθηκε σε δεξαμενή υπό συντήρηση.

Έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή της Νικομήδεια της Τουρκίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/1).

Μετά την έκρηξη και έπειτα από σχετική ειδοποίηση, στο σημείο έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η έκρηξη εκδηλώθηκε σε δεξαμενή υπό συντήρηση.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο.