Ειδήσεις | Διεθνή

Έκρηξη σε διυλιστήριο στην Τουρκία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έκρηξη σε διυλιστήριο στην Τουρκία
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η έκρηξη εκδηλώθηκε σε δεξαμενή υπό συντήρηση.

Έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή της Νικομήδεια της Τουρκίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/1).

Μετά την έκρηξη και έπειτα από σχετική ειδοποίηση, στο σημείο έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η έκρηξη εκδηλώθηκε σε δεξαμενή υπό συντήρηση.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μετρήσεις, πρόσωπα, παρελθόν, παρόν και μέλλον κουβάρι στα κόμματα της κεντροαριστερής και αριστερής πολυκατοικίας

ΦΠΑ: Αγκάθι για τις εισπράξεις εξαιρέσεις και μειωμένοι συντελεστές - Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Πριβέ λίμνη, 18 δωμάτια και 300 εκατ. δολάρια - Το ακριβότερο ακίνητο στις ΗΠΑ

tags:
Έκρηξη
Διυλιστήρια
Τουρκία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider