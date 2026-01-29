Ευρωαγορές: «Λύγισαν» οι δείκτες μπροστά στα εταιρικά αποτελέσματα

Δεν κατάφεραν οι ευρωπαϊκές μετοχές να κρατήσουν μέχρι τέλους τα κέρδη τους, με τον πανευρωπαϊκο Stoxx 600 να κλείνει στις 607 μονάδες, με πτώση 0,22%.

Δεν κατάφεραν οι ευρωπαϊκές μετοχές να κρατήσουν μέχρι τέλους τα κέρδη τους, με τον πανευρωπαϊκο Stoxx 600 να κλείνει στις 607 μονάδες, με πτώση 0,22%, καθώς οι traders εστίασαν στα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Οι επενδυτές κλήθηκαν να διαχειριστούν και άλλα θέματα, από τη χθεσινή απόφαση της Fed να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια έως την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και το δίχως προηγούμενο ράλι που σημειώνουν τα πολύτιμα μέταλλα.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε απώλειες 2,13% στις 24.293 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε οριακά στις 8.071 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κέρδισε 0,17% στις 10.171 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε πτώση 0,14% κλείνοντας στις 45.075 μονάδες. Στην Ισπανία,, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στο -0,17% και τις 17.577 μονάδες.

Σε επίπεδο κλάδων, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε ο κλάδος βασικών πρώτων υλών (+3,2%), ενώ οι τραπεζικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο 0,6%.

Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων, ρεκόρ κερδοφορίας κατέγραψε η Deutsche Bank το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ώθηση από τις ισχυρές επιδόσεις στις συναλλαγές και τις αγορές, ανακοινώνοντας παράλληλα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα, ωστόσο, επισκιάστηκαν από την αιφνιδιαστική έφοδο των αρχών στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, μόλις μία ημέρα πριν από τις ανακοινώσεις. Η μετοχή έκλεισε με πτώση 1,9% στην Φρανκφούρτη.

Τα κέρδη της ING για το δ' τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ παράλληλα προχώρησε σε αναβάθμιση των στόχων κερδοφορίας της για το 2027. Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 1,41 δισ. ευρώ το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενισχυμένα από την αύξηση των προμηθειών κατά 22%, σύμφωνα με την εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ. Αυτό συγκρίνεται με την εκτίμηση των 1,33 δισ. ευρώ σε έρευνα της Bloomberg. Η ING ανέφερε επίσης ότι αναμένει τα έσοδα να ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ κατά την περίοδο αυτή, τα οποία θα περιλαμβάνουν περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε προμήθειες.

Ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών η ζημία προ φόρων ύψους 93 εκατ. λιρών (128 εκατ. δολ.) που ανακοίνωσε η EasyJet για το πρώτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, ήταν αυξημένη από τα 61 εκατ. λίρες που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg εκτίμησαν ζημία 83,6 εκατομμυρίων λιρών. Ωστόσο, ο CEO, Κέντον Τζάρβις αναμένει πως οι καλοκαιρινές πωλήσεις θα είναι ισχυρές μετά από ρεκόρ στις κρατήσεις τον Ιανουάριο.

Η μετοχή της γερμανικής εταιρείας λογισμικού SAP έκανε βουτιά 16% για να φτάσει στον «πάτο» του Stoxx 600, μετά την ανακοίνωση ασθενέστερης από την αναμενόμενη αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων cloud στο τέταρτο τρίμηνο. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Οκτώβριο του 2020, όταν η μετοχή της υποχώρησε κατά 22%. Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο cloud της SAP αυξήθηκε κατά 16% στο τέταρτο τρίμηνο στα 21,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αναλυτές της UBS σημείωσαν την Πέμπτη ότι η αύξηση είναι «απογοητευτική» με βάση προηγούμενες προσδοκίες που έβλεπαν 26%.

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ανήλθαν τα κέρδη δ' τριμήνου της H&M για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, χάρη στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και τις αναβαθμισμένες συλλογές που αποδείχθηκαν δημοφιλείς στους καταναλωτές. Ειδικότερα, η σουηδική αλυσίδα καταστημάτων γρήγορης μόδας ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως τα λειτουργικά κέρδη στο δ' τρίμηνο που έληξε τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 6,36 δισ. κορόνες (723,2 εκατ. δολάρια), υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 5,5 δισ. κορώνες. H μετοχή ωστόσο υποχώρησε αφού οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 59,22 δισ. κορώνες, έναντι πρόβλεψης 59,5 δισ. κορόνων. Ανησυχίες για τις πωλήσεις υπάρχουν και για την τρέχουσα οικονομική χρήση, που περιλαμβάνει και τον κρίσιμο μήνα των χριστουγεννιάτικων πωλήσεων, αφού αναμένεται να είναι πιο υποτονικές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.