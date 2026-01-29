Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη η ΝΔ με προβάδισμα 12,2% - Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού

Αξιωματική αντιπολίτευση η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ντέρμπι στην τρίτη θέση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Το διψήφιο προβάδισμά της διατηρεί σταθερά η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση για το OPEN που πραγματοποίησε η MRB, με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα ως αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ ντέρμπι στην τρίτη θέση καταγράφεται ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Παράλληλα, οι πολίτες απαντούν εάν θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και σχολιάζουν τη δήλωσή της για τις αμβλώσεις.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με 12,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Το «ασημένιο» καταλαμβάνει η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ίδιο ποσοστό με την Ελληνική Λύση στο 9,7% που έρχονται ισοπαλία στην τρίτη θέση. Η πρόθεση ψήφου καταγράφεται ως ακολούθως:

Νέα Δημοκρατία: 22,3%

ΠΑΣΟΚ: 9,7%

Ελληνική Λύση: 9,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 2,6%

ΜέΡΑ 25: 2%

Νίκη: 2,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,6%

Νέα Αριστερά: 1%

Αναγωγή στο σύνολο:

Νέα Δημοκρατία: 29,2%

ΠΑΣΟΚ: 12,7%

Ελληνική Λύση: 12,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 13,2%

ΚΚΕ: 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 4.6%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ 25: 2,6%

Νίκη: 2,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Τι απάντησαν για την Καρυστιανού

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες ρωτήθηκαν για την Μαρία Καρυστιανού. Στην ερώτηση «πώς αντιμετωπίζετε τις δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις», οι πολίτες απάντησαν:

Σίγουρα συμφωνώ – 9,5%

Μάλλον συμφωνώ – 10,1%

Μάλλον διαφωνώ – 15,9%

Σίγουρα διαφωνώ – 53,4%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 11,1%

Επίσης, στο ερώτημα για το αν πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις στην Ελλάδα, οι πολίτες απάντησαν:

Να απαγορευτούν – 11,2%

Να παραμείνει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει – 79,9%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 8,9%

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κόσμος απάντησε:

Σίγουρα θα το ψήφιζα – 12,3%

Μάλλον θα το ψήφιζα – 20,1%

Μάλλον δεν θα το ψήφιζα – 19,2%

Σίγουρα δεν θα το ψήφιζα – 38,8%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 9,7%

Η συζήτηση έχει ήδη πολιτικό κόστος για την ίδια, με την εικόνα της να εμφανίζει φθορά, παρά το γεγονός ότι το πολιτικό της εγχείρημα δεν έχει ακόμη όνομα, επιτελείο ή σαφές ιδεολογικό περίγραμμα. Στην αξιολόγηση της εικόνας ενός ενδεχόμενου κόμματος:

41,7% θετική άποψη

47,1% αρνητική

Στο ερώτημα αν το αίτημα για «δικαιοσύνη» πηγάζει από προσωπικά ή πολιτικά κίνητρα:

57,9% το αποδίδει σε προσωπικά κίνητρα

30% σε πολιτική σκοπιμότητα

Παρά τις αντιφάσεις, η πιθανότητα ψήφου παραμένει υψηλή:

58% «σίγουρα» ή «μάλλον» θα ψήφιζαν κόμμα Καρυστιανού

32,4% δεν θα το ψήφιζαν

Ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στη ΝΔ;

Στο κρίσιμο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να αποτελέσει αξιόλογο αντίπαλο στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες απαντούν:

Κανένα κόμμα: 17,8%

Κόμμα Καρυστιανού: 30,6%

Κόμμα Τσίπρα: 20,4%

Η Καρυστιανού αναδεικνύεται – παρά τις αντιδράσεις και τη φθορά – ως η προσωπικότητα που οι πολίτες θεωρούν ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στη ΝΔ, σε μια περίοδο όπου η αντιπολίτευση αναζητά νέο κέντρο βάρους.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 23,2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 15,7%

«Άλλος»: 37% (όπου εντάσσονται Τσίπρας και Καρυστιανού)

Η πιο ηχηρή μεταβολή είναι η κατάρρευση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος πέφτει στο 0,5%, από 3,9% τον Δεκέμβριο. Η εξαφάνισή του από το πολιτικό ραντάρ αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας.